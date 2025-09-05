7 canciones de rock y metal que lo ayudarán a mejorar la calidad del sueño

¿Alguna vez ha escuchado rock o metal para dormir? Cualquiera podría pensar que estos géneros tienen un sonido demasiado fuerte para esto. Sin embargo, este estilo le puede permitir conciliar el sueño de gran manera.

Ciertas canciones cuentan con ciertos sonidos o melodías, los cuales pueden ser del agrado de los fans, incluso mientras están intentando dormir.

Por ello, aquí les recomendamos 7 canciones de rock o metal que le pueden ayudar a tener una mejor calidad de sueño.

7 canciones de rock y metal para tener una mejor calidad de sueño

A la hora de dormir, hay varios aspectos que pueden permitirle dormir de una mejor manera. El rock y el metal presentan melodías inolvidables, las cuales le pueden permitir concentrarse hasta dormir.

La música puede ser un acompañante ideal, incluso en los momentos en los que desea descansar de su día a día.

Por ello, en algunos casos, si sufre de insomnio, o dificultades para dormir, se suele recomendar escuchar música en bajo volumen.

Pero, si no sabe que canciones escuchar específicamente, aquí le recomendamos 7 éxitos ideales para conciliar un mejor sueño.

Claramente esto depende de gustos, pero, en este caso para poder dar una respuesta, hemos optado por consultar a la IA.

Según Gemini, la mejor canción de rock o metal para dormir es ‘Wish You Were Here’ de Pink Floyd, un éxito histórico para el género.

Esta composición tiene una dirección extensa, y su sonido cuenta con varias melodías que inspiran tranquilidad y calma.

En el segundo lugar, la IA eligió ‘No Surprises’, una de las canciones más reconocidas de esta histórica banda.

La agrupación de Thom Yorke destaca gracias a este tipo de éxitos que brillan en el estilo del rock ‘indie’.

El top 3 se cierra con una canción brillante de Coldplay, como lo es ‘Sparks’. Esta composición es una de las más reconocidas de la banda, y puede ser ideal para su sueño.

4 éxitos más para cerrar la lista

La lista completa se cierra con las siguientes canciones inolvidables:

4- Mazzy Star – ‘Fade Into You’

5- The Smashing Pumpkins – ‘Luna’

6- Red Hot Chili Peppers – ‘Road Trippin”

7- Fleetwood Mac – ‘Landslide’

Indudablemente, el rock y el metal es una gran compañía incluso para dormir.