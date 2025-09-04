El disco de metal más vendido de la década de los ’90’s: lleva el nombre de una histórica banda

El metal es uno de los géneros musicales más grandes de la historia. Este estilo sonoro ha ganado el reconocimiento de miles de fanáticos alrededor del mundo, gracias a bandas y éxitos inolvidables.

Agrupaciones de la talla de Black Sabbath, Anthrax, Slayer o Megadeth han dejado huella en este género, y es gracias a producciones brillantes.

A lo largo de la historia este género se ha mantenido en constante crecimiento, pero, hay una década que marcó a muchos fans y fue la de los ’90’s.

Por eso, en este caso les hablaremos sobre el disco de metal más vendido de dicha época.

El disco de metal más vendido de la década de los ’90’s

La década de los ’90’s funcionó como una época de gran crecimiento para la industria musical, especialmente en lo que se refiere a bandas de rock y metal.

Canciones y álbumes legendarios fueron lanzados en dicho momento, lo que dejó una huella enorme e inolvidable para los amantes de estos géneros.

Ante la amplia cantidad de producciones históricas lanzadas en esta época, elegir solo una como la mejor es complejo.

Pero en este caso hablaremos únicamente del metal, gracias a un álbum que rompió récords en ventas y que, para muchos, es de las mejores en la historia de la música.

El álbum más vendido por el metal en la década de los ’90’s le pertenece a una histórica banda como lo es, nada más y nada menos que, Metallica.

Esta banda logró un disco brillante en 1991. Esto con una producción que fue bautizada como ‘The Black Album’, gracias a su portada.

Este lanzamiento incluyó éxitos históricos como: ‘Enter Sandman’, ‘Nothing Else Matters’, o ‘Wherever I May Roam’, con los cuales logró apuntalar una grabación de más de 1 hora.

Dicho álbum logró vender más de 30 millones de copias en todo el mundo. Eso le ha permitido obtener discos de oro y platino.

El verdadero nombre del ‘Black Album’

Esta parte de la discografía de Metallica es histórica, pero algo que pocos saben es que el nombre de este álbum realmente no es ‘The Black Album’.

La verdadera identidad es un disco homónimo, el cual lleva justamente el nombre de la banda en tonos grises.

Sin embargo, el color predominante de este álbum lo convirtió en el álbum negro de Metallica.