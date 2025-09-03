¿Vienen a Colombia? Radiohead confirma su regreso a los escenarios tras siete años

Después de meses de rumores y especulaciones, Radiohead finalmente puso fin a la incertidumbre. La icónica banda británica confirmó su regreso a los escenarios tras una larga pausa de 7 años.

El anuncio llegó mediante un comunicado oficial firmado por el baterista Philip Selway, quien explicó que la decisión surgió luego de reunirse el año pasado para ensayar “simplemente por diversión”. Según el músico, volver a tocar después de tanto tiempo “se sintió muy bien” y motivó al grupo a organizar una serie de conciertos.

“El año pasado nos juntamos a ensayar, simplemente por diversión. Después de una pausa de siete años, se sintió muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que está profundamente arraigada en los cinco”, reveló Selway.

Sin embargo, la noticia no fue del todo como muchos fanáticos esperaban. Por ahora, la gira anunciada contempla únicamente fechas en Europa, con España como punto de partida.

Conciertos confirmados de Radiohead

Radiohead comenzará su esperado regreso con cuatro presentaciones en Madrid, España, los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena. Posteriormente, la banda visitará Bolonia, Italia (14, 15, 17 y 18 de noviembre), Londres, Reino Unido (21, 22, 24 y 25 de noviembre), Copenhague, Dinamarca (1, 2, 4 y 5 de diciembre) y cerrará el año en Berlín, Alemania (8, 9, 11 y 12 de diciembre).

Las entradas estarán disponibles únicamente mediante registro previo en radiohead.com desde el viernes 5 de septiembre hasta el domingo 7 del mismo mes.

¿Radiohead en Colombia?

Por el momento, no hay confirmación de que Radiohead incluya a Colombia en su gira de regreso. De hecho, la banda no ha anunciado ninguna fecha en América Latina, lo que hace que la posibilidad sea, por ahora, remota.

Sin embargo, el mismo Philip Selway reveló que, aunque empezaron la gira con pocas presentaciones, el tour podría extenderse. “Eso también nos hizo querer dar algunos shows, así que esperamos que puedan acompañarnos en estas fechas. Por ahora serán solo estos conciertos, pero quién sabe a dónde nos lleve todo esto”, expresó el baterista

En caso de que el grupo decidiera sumar a Colombia en su tour, sería la segunda vez que pise el país. La primera fue en 2018, cuando se presentó en el Parque Simón Bolívar de Bogotá como parte del Soundhearts Festival.