La banda que avergonzó a Robert Plant y lo preocupó por el rock: acabaron siendo leyendas

Robert Plant es, de manera indudable, una de las voces más grandes y legendarias en la historia del rock. Este artista logró brillar gracias a sus éxitos, y a un papel destacado como líder dentro de Led Zeppelin como banda.

Para muchos, Plant es una voz destacada en el género, no solo al cantar, sino también al dar sus opiniones sobre la industria.

Sin embargo, hay una banda con la que se sentía avergonzado, y que incluso lo preocupaba por el futuro de la música, y aquí les contamos de cual se trata.

La banda que preocupaba a Robert Plant sobre el futuro del rock

A lo largo de los años, han habido varias bandas que han surgido de manera destacada y brillante, como parte de la industria.

Algunas de ellas han tenido éxito, pero otras por su parte han quedado en el olvido dentro de un género que se renueva constantemente, como lo es el rock.

Muchas de las bandas que han surgido en el último tiempo han gozado de reconocimiento notable, e incluso, algunas de ellas son consideradas como leyendas.

Sin embargo, justamente una banda que logró establecerse en lo más alto de la industria generó gran preocupación para Robert Plant respecto al futuro del rock.

Se trató de, nada más y nada menos que, Linkin Park, una de las agrupaciones más grandes de la historia, gracias a su potencia sonora, y a una voz inolvidable como lo es la de Chester Bennington.

Aunque esta banda fue una de las mayores irrupciones de la música a inicio de los 2000, para Robert Plant era un poco desconcertante, e incluso aseguraba que le preocupaba el futuro del rock.

Esto se debe a que Linkin Park representaba un cambio que no era de su gusto, y le parecía preocupante que el rock se convirtiera en el sonido de esta banda.

Incluso, había una canción que le encantó al público, pero que le resultaba desconcertante a Plant, y esta fue, nada más y nada menos que, ‘Crawling’, uno de los mayores éxitos de Linkin Park.

Lo cierto es que el tiempo le daría mayor poder a esta banda, al punto de convertirse en leyendas del nu metal, del rock y de la industria musical.