La mejor canción de rock de los 2000, según expertos: se convirtió en un himno ‘perfecto’ para los deportes

En la década de los 2000 el rock resaltó como uno de los géneros más destacados. Cientos de bandas surgieron en esta época, y lograron lanzar canciones que sembraron un legado inolvidable en este estilo sonoro.

Particularmente, a inicio de este siglo varias canciones que fueron lanzadas se convirtieron en himnos generacionales que marcaron a miles de fans.

Pero, un grupo de expertos se atrevió a elegir 1 como la mejor canción de rock de aquella época. Aquí les contamos de cual se trata.

La mejor canción de rock de los 2000

Bandas como Linkin Park, The Killers o Arctic Monkeys fueron protagonistas de la década de los 2000. Esta época permitió escuchar éxitos como ‘In The End’, o ‘Mr. Brightside’ los cuales marcaron época.

Aunque para muchos el rock ha ido en descenso durante este siglo, hay muchas canciones de este género que son claramente inolvidables para sus fans.

Muestra de ello es la forma en la que, incluso, 25 años después del inicio de este siglo, el rock se mantiene entre los géneros más reconocidos del mundo.

Sin embargo, para demostrar la potencia de este estilo sonoro dentro de esta época, resaltaremos una canción de rock como la mejor de la década de los 2000.

La amplia variedad de canciones que fueron lanzadas durante esta época hacen que sea complejo elegir solo 1 como la mejor de este éxito.

Pero, un grupo de expertos de la revista Rolling Stone se atrevió a elegir las 500 mejores canciones de la historia, y hay 1 de rock que fue lanzada en los 2000, y que resalta en los puestos más altos de la lista.

Se trata de, nada más y nada menos que ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes. Esta ocupa el puesto 36 de la lista.

Desde el 2003 esta canción ha marcado legado, con un riff inolvidable, el cual la llevó a incluso ganar el Grammy al mejor éxito de este género en 2004.

Un himno ‘perfecto’ para los deportes

Esta canción tiene la curiosidad de haberse convertido en un himno perfecto para los deportes. De hecho, varios equipos de fútbol la utilizan como banda sonora para festejar sus títulos o goles.

Italia en el Mundial de 2006, Alemania en el de 2014, o el Bayern Munich son solo algunos de estos ejemplos, del alcance de una canción que, sin dudas, es de los mayores éxitos de rock en los 2000.