4 películas de terror recientes para traumar a cualquiera, según la IA: Dan miedo de verdad

Las películas de terror suelen ser de las más destacadas y reconocidas del cine. Estas producciones son capaces de generar gran emoción, a partir de tramas y actuaciones aterradoras para los espectadores.

Año tras año nuevos ‘films’ llegan a este género y abultan un catálogo de películas brillantes, las cuales resaltan para la historia del cine de manera inolvidable.

En caso de que usted sea uno de los fanáticos de este tipo de películas, aquí les recomendaremos 4 películas de terror de años recientes, con las que puede traumar a cualquiera.

4 películas de terror para traumar a cualquiera

Las películas de terror suelen contar con varias características que las hacen diferenciales. Varias producciones han contado con la capacidad de aterrar incluso a los más valientes.

Tramas brillantes acompañadas por ‘screamers’ y espíritus han quedado tatuadas en la memoria de los espectadores.

Muestra de ellos son sagas como ‘Juego Macabro’ o ‘Destino Final’, las cuales son recordadas por sus fans a través de los años.

Aun así, en este caso hemos optado por salir de lo tradicional, y recomendar 4 películas que pueden asustar a muchos. Claramente esta elección es muy subjetiva y compleja, pero, hemos optado por consultar a la IA para dar una respuesta concreta.

Según la IA, hay 4 películas que resaltan de manera destacada, y aquí se lo contamos. La primera de ellas es nada más y nada menos que, ‘Cuando acecha la maldad’, una producción de 2023 de origen argentino.

De acuerdo con la inteligencia artificial esta película cuenta con escenas bastante gráficas, lo que puede impresionarlo.

El segundo puesto es para ‘Háblame’ un lanzamiento de 2022, cuya producción fue realizada en Australia. Su contenido es bastante crudo e intenso, por lo que resalta en esta categoría.

En el penúltimo lugar es para ‘Hereditary’, una película de terror psicológico moderno lanzada en 2018, con una tónica perturbadora que, para muchos, es de las mejores del último tiempo.

Finalmente, la película que cierra esta lista es ‘La mesita del comedor’, un ‘film’ de 2022 de origen español. Según la IA, la tensión que construye esta película es magistral, lo que lo lleva a sentirse incómodo e impactado.

Si desea ver estas películas, su disponibilidad en plataformas de ‘streaming’ son las siguientes:

‘Háblame’ – HBO Max y Prime Video

‘Cuando acecha la maldad’ – Netflix

‘Hereditary’ – Prime Video y HBO Max

‘La mesita del comedor’ – Prime Video