La mejor película de terror de los últimos tiempos llegará a streaming: esta es la plataforma

Desde el auge de las plataformas de streaming, Netflix, Prime, Disney, Max y demás, han ayudado a revivir películas y series que se pensaron olvidadas y son un gran tesoro para volver a disfrutar o para que las nuevas generaciones las descubran.

Puntualmente hoy vamos por el lado de una película de terror muy especial, sabemos que son pocas las películas de este género que llamen la atención, de hecho, son escazas las que han estado nominadas a los Premios Óscar en las categorías más importantes.

La película es ‘28 Días Después’, un filme que en el 2003 volvió a generar opiniones sobre el género zombie, uno de los apocalipsis de ficción clásicos del cine. Esta producción apareció antes de que estuvieran de moda ‘Guerra Mundial Z’, ‘The Walking Dead’ y ‘The Last Of Us‘, y estaba dirigida por nada más y nada menos que Danny Boyle. Fue protagonizada por un tipo desconocido en esa época, pero que hoy hasta se ganó un Óscar a Mejor Actor, Cillian Murphy y en su momento lograron lo que para gran parte de la crítica era “la mejor película de terror”.

¿De qué se trata la película?

La historia se desarrolla en una Londres desolada con calles desiertas, tiendas vacías y un tenso silencio que acogen a la ciudad después de que se propagara un virus que acabó con la mayor parte de los habitantes y que dio paso a que los humanos habitaran junto a unos seres terroríficos.

El virus proviene de un laboratorio en el que experimentaban con animales. Sin embargo, tras la incursión de un grupo opositor de estas prácticas, termina liberándose un virus que se transmite a través de la sangre y 28 días después, la pandemia se corrió por todo el país dejando apenas algunos sobrevivientes.

La prensa en general dio muy buenos comentarios de la película dirigida por Boyle, ya que consideraron que a pesar de ser un filme de terror, no se quedó simplemente en generar el miedo a través de las imágenes y sonidos del Thriller, sino que en el fondo estaba cargada con un mensaje que invita a reflexionar sobre cómo nuestra normalidad es tan frágil y puede cambiar drásticamente en cualquier momento, manteniendo la tensión y atención de cualquiera que se atreva a verla.

Ahora ‘28 Días Después’, ha llegado para quedarse al menos por un tiempo en plataformas como Prime Video, Apple TV y Google Play. Así que ahí le dejamos el plan perfecto para estos días, darle play a la que en su momento fue catalogada como la mejor película de terror.