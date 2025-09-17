Funciones secretas de Netflix que le ayudan a encontrar series y películas ocultas

En la era digital actual, las plataformas de streaming se han consolidado como las grandes protagonistas del entretenimiento digital. Con opciones como Netflix, Disney+ y Amazon Prime, los usuarios pueden acceder a una vasta cantidad de películas, series, documentales y otros contenidos desde la comodidad de su hogar o incluso en movimiento.

Esta modalidad ha ganado una enorme popularidad debido a su accesibilidad y la diversidad de catálogos que ofrecen, con propuestas tanto para adultos como para niños. Sin embargo, para disfrutar de este contenido, es necesario suscribirse a uno de los planes mensuales de estas plataformas, cuyo costo puede variar según el país y el tipo de suscripción.

A pesar de la simplicidad y comodidad de estos servicios, muchos usuarios no exploran todas las herramientas que las plataformas ponen a su disposición. Esto lleva a que se queden con lo básico, sin aprovechar las funcionalidades adicionales que enriquecen la experiencia. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Netflix, que ofrece varias opciones para mejorar la búsqueda de contenido y personalizar la experiencia de visualización.

Las funciones más potentes de Netflix

Una de las funciones más útiles de Netflix, es su potente motor de búsqueda, que permite encontrar rápidamente películas o series utilizando palabras clave, ya sea por género, tema o nombre de actor. Incluso si no se recuerda el título exacto, escribir una palabra relacionada es suficiente para que la plataforma muestre opciones relevantes. Esto agiliza la búsqueda y permite descubrir contenido de manera eficiente.

Busque rápido en Netflix

Además, Netflix organiza su extenso catálogo por géneros, lo que facilita la búsqueda de títulos relacionados con un interés específico. Sin embargo, algunas categorías permanecen ocultas y solo se pueden acceder mediante códigos. Estos códigos permiten explorar géneros menos visibles pero igualmente interesantes, como:

Thrillers de acción : 43048

: 43048 Aventuras : 7442

: 7442 Comedias clásicas : 31694

: 31694 Dramas clásicos : 29809

: 29809 Cine negro : 7687

: 7687 Parodias : 4922

: 4922 Dramas biográficos: 3179

Con estos códigos, los usuarios pueden acceder a un catálogo aún más variado y específico, lo que mejora la experiencia de descubrimiento de nuevos contenidos.

Otro truco que muchos usuarios no aprovechan es la opción de crear listas personalizadas. Esta función permite organizar las películas y series favoritas en un solo lugar. Para añadir contenido a una lista, simplemente basta con hacer clic en el título deseado y seleccionar “Añadir a mi lista”. Así, los usuarios pueden acceder rápidamente a sus contenidos preferidos sin tener que realizar búsquedas repetidas.

