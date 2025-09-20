Así lucen los niños de ‘Charlie y la fábrica de chocolates’, 20 años después: varios se retiraron

‘Charlie y la fábrica de chocolates’ es uno de los grandes clásicos en la historia del cine. Esta película ha encantado a varias generaciones, gracias al papel de Johnny Depp, y a una trama resaltante para los fanáticos.

Varios actores se convirtieron en inolvidables, gracias a su papel dentro de estas producciones, e incluso, algunos miembros de la trama coronaron su trayectoria con este ‘film’.

Por ello, en este caso recordaremos a algunos de los protagonistas más destacados de esta producción, como lo son los niños seleccionados para ir a la fábrica de chocolates.

Así lucen los niños de ‘Charlie y la ´fabrica de chocolates’

Para nadie es un secreto que hay varias películas que generan nostalgia. Distintas producciones marcaron generaciones y traen recuerdos inolvidables.

Una de ellas es, sin lugar a dudas, ‘Charlie y la fábrica de chocolates’, esta película ha quedado en el recuerdo de los fans, incluso 20 años después de su lanzamiento.

Esta producción llegó a destacar a varios actores, especialmente a aquellos niños que en ese momento iniciaban su carrera de actuación. Puntualmente quienes entraron a la fábrica de chocolates fueron Charlie, Augustus, Veruca, Violeta y Mike.

En este caso, recordaremos uno por uno a cada uno de ellos, y les mostraremos como lucen sus actores.

En el caso de Charlie, se trató del protagonista de la película junto a Willy Wonka. Este personaje fue encarnado por Freddie Highmore, quien después de esta producción se convirtió en un famoso actor.

Luego de esta producción, apareció en otras películas y series como ‘Motel Bates’, y más shows brillantes.

Quien interpretó a Augustus fue Philip Wiegratz, actor alemán que se mantuvo en activo hasta 2013, para tiempo después retirarse de la gran pantalla.

Veruca fue encarnada por Julia Winter. Esta actriz dejó rápidamente su carrera y salió del ojo público, a continuación les mostramos una de las pocas fotografías que se conocen de ella en la actualidad.

Los últimos 2 actores

Por otro lado, Violeta fue interpretada por Anna Sophia Robb. Esta joven actriz se ha mantenido en la gran pantalla, pero también ha logrado expandirse.

Robb se convirtió en cantante y en modelo, lo que la ha llevado a ser sumamente famosa en la industria del entretenimiento.

Finalmente, el último actor fue Jordan Paul Fry, quien interpretó a Mike Teavee. Este actor dejó la gran pantalla hace varios años, pero sigue siendo reconocido en redes sociales.

Sin lugar a dudas, ‘Charlie y la fábrica de chocolates’ es una de las películas más famosas del cine, y parte de ello es gracias al talento de estos actores en su niñez.