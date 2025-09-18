Demon Slayer Infinity Castle 2: ¿Cuándo salen las próximas películas de la trilogía?

Demon Slayer se ha convertido en un fenómeno de masas que destronó a los títulos más populares del anime a nivel global. Esta popularidad se ha hecho más que evidente en torno al estreno de ‘Infinity Castle’, la primera de las películas de la trilogía que narra el arco final, con el que la serie le dirá adiós a millones de entusiasmados seguidores.

La película de Infinity Castle rompió récords de audiencia desde su estreno el pasado 18 de julio de 2025 en Japón y entre el 11 y 12 de septiembre en el resto del mundo. Con su última película, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba superó la recaudación de 4.3 millones de dólares conseguidos por Dragon Ball Super: Super Hero en Estados Unidos; todo un hito para la industria.

¿Cuándo saldrán las 3 películas de Demon Slayer?

Tras el inusitado éxito que ha cosechado la primera parte de Infinity Castle, los seguidores de Demon Slayer en todo el mundo ya se preguntan cuánto habrá que esperar para ver el resto del arco en el que los cazadores de demonios finalmente se enfrentan a Muzan Kibutsuji, el principal antagonista de la historia.

Hace algunos meses, una posible respuesta la dio una fuente de la producción, que le reveló al medio especializado Anime Rave los supuestos planes de estrenar la segunda parte en 2027 y la tercera en 2029 (a 10 años del lanzamiento en 2019). Sin embargo, según el análisis que hace la revista Forbes, estas fechas se podrían extender más de lo pensado.

Ante la falta de un cronograma confirmado por parte de Ufotable y teniendo en cuenta que Infinity Castle tardó 3 años y medio en su producción, Forbes estima que dos años entre lanzamientos sería demasiado “ambicioso”. En ese sentido, la conclusión de la serie terminaría dándose en 2032, marcando un hiato no acostumbrado para los fans de Demon Slayer.

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Infinity Castle’?

La primera película del arco de ‘Infinity Castle’ inicia la batalla final contra Muzan Kibutsuji, el demonio más poderoso. Tanjiro, el protagonista de la historia, decidido a salvar a su hermana Nezuko (convertida en demonio), se une a Zenitsu e Inosuke, además de los pilares o hashira, los más habilidosos cazadores, en una aventura emocionante.

El escenario del esperado combate es un castillo sobrenatural cambiante, en el cual deberán imponerse ante enemigos letales. Se trata de un momento crucial en la historia, con acción intensa y momentos emotivos que preparan el camino para un sorprendente desenlace.

¿Dónde puedo ver Demon Slayer: Infinity Castle en Colombia?

‘Demon Slayer: ‘Infinity Castle’ se estrenó el 11 de septiembre de 2025 en Colombia y actualmente la película se encuentra en cartelera en los principales cines del país. Incluyendo las salas de Cine Colombia, Procinal, Royal Films, Cinépolis y Cinemark.

En cada una de estas salas puede consultar la disponibilidad y los horarios disponibles. Tenga en cuenta que los martes y miércoles hay descuento del 50 % en la mayoría de los cines. También en la jornada matiné, antes de las 3 p. m., se consiguen los mejores precios para ver películas.

Si necesita ponerse al día con la serie antes de ver ‘Infinity Castle’, todas las temporadas están disponibles en plataformas de ‘streaming’ como Netflix, Crunchyroll y Prime Video.