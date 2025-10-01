Ver películas GRATIS | Créditos: Getty Images

Tres plataformas para ver películas completamente GRATIS; son legales

Estas plataformas cuentan con un amplio catálogo y podrá disfrutar de grandes producción sin pagar un solo peso.

khernandez

Las plataformas de streaming ganan cada vez más relevancia, y los espectadores se ven cada vez más interesados en ver las nuevas producciones disponibles en ellas. Sin embargo, muchas de estas plataformas requieren suscripciones de pago, motivo por el que las personas empiezan a recurrir sitios ilegales que puede acarrear serias consecuencias, entre ellas, problemas a los equipos al abrir contenido que contengan virus o spam.

Una de las más utilizadas por los internuatas son MagisTV y Cuevana, que no son legales, pero sí muy populares. Lo que muchos no saben es que exitentes diferentes portales en las que puede evitar consecuencias y disfrutar de grandes producciones sin problema alguno. Aquí le contaremos de cuáles se tratan y qué encontrará en ellas.

Lea también: Los Simpson anuncian su gran regreso a los cines con una nueva película: ¿Cuándo será su estreno?

Plataformas para ver películas completamente GRATIS

Si quiere disfrutar de contenido completamente gratis y que no le triaga probemas a su equipo, las siguientes aplicaciones son perfectas. Cabe resaltar que cuentan con anuncios cortos, pero que no interrumpirán con la película que esté viendo en el moemento. Lo mejor de todo es que se encuentran disponibles para cualquier dispositivo y las podrá descargar sin necesidad de hacer un pago.

  1. Vix: Esta plataforma es muy popular y se encuentra disponibel tanto para Android como para iOS. Allí no solo encontrará prelículas, sino también novelas, series, deportes, noticias, entre otro contenido GRATIS. No obstante, para ver algunas producciones si se requiere de hacer un pago único, pero cuenta con un amplio catálogo para disfrutar sin cancelar.
  2. YouTube: Se puede decir que es una de las plataformas más usadas a nivel mundial y que es totalmente gratis. Aunque la mayoría de personas la usan para escuchar música o ver contenido de ‘youtubers’, también es una aplicación ideal para ver películas. Usuarios suelen publicar películas de hace varios años, las cuales podrás disfrutar sin problema, aunque es normal que te encuentres con uno que otro anuncio.
    Le puede interesar: ¡Aliste las palomitas! Cine a $6.000 en todas las películas en cartelera: fechas y funciones
  3. Pluto TV: Esta aplicación es una de las menos conocidas, pero que cuenta con una gran variedad de películas y series para disfrutar totalmente GRATIS. Además, en ellas también podrá seguir la señal en vivo de algunos canales y lo mejor de todo es que encontrará contenido para todoslos gustos y edades.
NOTICIAS RELACIONADAS