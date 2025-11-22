3 aplicaciones para ver películas gratis desde Smart TV o celular: no requieren suscripción

Ver películas es uno de los grandes placeres del ser humano, y más si puede ser gratis. Disfrutar de series o ‘films’ es un entretenimiento clave, que se ha convertido en tendencia tanto en la actualidad, como en épocas antiguas.

Previamente estas solo eran disfrutadas en salas de cine. Pero, gracias al avance de la televisión o la tecnología, puede disfrutar de esto desde la comodidad de su casa.

Más noticias: Depredador: Orden cronológico para ver las películas y entender ‘Predator: Badlands’

Esto es en parte gracias a las plataformas de ‘streaming’, por lo que aquí les contamos 3 apps gratis con las que puede disfrutar de series o películas en la comodidad de su Smart TV o incluso su celular.

3 aplicaciones para ver películas gratis en su Smart TV o celular

La llegada del ‘streaming’ es una de las grandes novedades en el mundo del entretenimiento en la actualidad. Miles de personas disfrutan de varios series y películas con una accesibilidad nunca antes pensada.

Muchas poseen un cobro mensual de suscripción, como es el caso de Netflix, Disney+ u otras de gran popularidad, con las cuales puede acceder a un catálogo lleno de éxitos.

Sin embargo, algo que pocos saben es que también puede disfrutar de otras de manera totalmente legal y gratuita, y aquí se las detallamos.

La primera de ellas es PlutoTV, una aplicación que posee gran popularidad y que puede ser disfrutada en Smart TV, o en teléfono celular. Dicha plataforma es gratuita, y permite ver varios contenidos de calidad, como South Park.

En segundo lugar resalta ViX. Esta aplicación tiene varios planes, y uno de ellos es gratis a cambio de la inclusión de anuncios.

Más noticias: El clásico anime Perfect Blue llega nuevamente a las salas de cine en Colombia; dónde y horarios

Esta aplicación le permitirá disfrutar de una amplia gama de contenidos de origen hispanohablante con gran facilidad desde su televisor o su teléfono inteligente.

Finalmente, la última a destacar es Plex, otra aplicación que también es totalmente gratuita, y que permite ver algunos canales donde podrá disfrutar de películas o series con gran facilidad.

Estas 3 opciones son destacadas, y cuentan con una buena calidad, por lo que es recomendable probar cada una de ellas, al igual que sus contenidos de entretenimiento.

Su descarga puede ser realizada a través de la tienda de aplicaciones tanto de su teléfono celular, como de su Smart TV.