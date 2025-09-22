Esta es la historia real en la que se basa ‘El Conjuro 4’: “El caso Smurl”

‘El Conjuro 4’ es una de las películas más importantes de este 2025. Este gran ‘film’ ha llegado a las salas de cine, como uno de los mejores estrenos del género de terror.

Miles de personas están claramente emocionadas por ver esta producción, y muchas otras incluso ya la han visto.

Más noticias: 10 Obras maestras del anime que demuestran que Ghibli no es el único gigante

Sin embargo, en este caso iremos más allá para hablar de esta película, ya que haremos referencia al verdadero trasfondo de este ‘film’, y es el caso en el cual se inspiró originalmente.

“El caso Smurl”: la inspiración para ‘El Conjuro 4’

Para nadie es un secreto que ‘El Conjuro’ es una de las sagas más famosas del cine en materia de terror. La trama de Ed y Lorraine Warren ha sido capaz de encantar a miles de personas.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que estas películas están inspiradas en casos de la vida real, los cuales son utilizados como inspiración.

La última entrega de esta producción no la excepción, ya que está basada en uno de los casos más aterradores de la familia Warren.

Este es conocido como “El caso Smurl”. Eso debido a que sus protagonistas fueron los miembros de la familia que lleva dicho apellido.

Dicha familia integrada por Jack y Janet junto a sus 2 hijas tuvo varias experiencias paranormales en su hogar de West Pittston en la década de los ’80’s.

Algunos de los elementos que caracterizaron estas experiencias fueron movimientos y ruidos inexplicables, o incluso, una figura fantasmal que tuvo presencia en su hogar.

Más noticias: Funciones secretas de Netflix que le ayudan a encontrar series y películas ocultas

Para tratar esto, la familia Smurl contactó a los Warren. Su llamado fue con el fin de llegar a una solución ante esta problemática fantasmagórica.

Este proceso implicó una larga investigación, en la que los Warren encontraron que esta casa estaba asentada sobre una granja, en la que ocurrió un asesinato familiar.

Del mismo modo, en esta casa había un demonio que tuvo presencia por un espejo de conjuros en esta casa. Objeto que después fue llevado por los Warren.

Un caso sin resolver

Aun así, la familia Smurl sufrió de estas situaciones paranormales por 3 años más, por lo que se trata de un caso sin resolver.

Muchos creen en el relato de esta familia, aunque otros han sido más escépticos. De hecho, dicha teoría tomó fuerza luego de que los nuevos inquilinos de la casa no reportaran ninguna situación extraña.

Lo cierto es que este caso fue histórico y dio paso a lo que hoy conocemos como ‘El Conjuro 4: Los Últimos Ritos’, una de las películas más destacadas de la saga y de los cines en este 2025.