‘El Castillo Infinito’ fue estrenada el pasado 18 de julio de 2025 en Japón, donde rompió récords desde su primera semana en cartelera. Con esta película, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba llega al inicio de la trilogía con la que concluirá la historia de Tanjiro, que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo.

Demon Slayer es, sin duda, uno de los animes del momento, y en Colombia sus aficionados también están ansiosos por ver ‘El Castillo Infinito’, que se estrena este jueves 11 de septiembre en todos los cines del país. No es de extrañarse que muchas personas hayan aprovechado la preventa de boletas para ser los primeros en ver la esperada cinta.

Con los cines a reventar, vale la pena echar un vistazo a la cartelera, promociones y horarios más convenientes para no quedarse sin disfrutar de la animación de última generación y los personajes más entrañables de Demon Slayer.

¿Qué día es más barato ir a ver ‘Demon Slayer: El Castillo Infinito’?

Los días más baratos para ir al cine en Colombia a ver ‘El Castillo infinito’ y cualquier película en general son los martes y los miércoles. Estos días la mayoría de los cines en Colombia ofrecen descuentos, promociones 2×1 y otros beneficios a los espectadores.

La mayoría de las salas de cine en Colombia venden las entradas a mitad de precio los martes y los miércoles, en lo que se ha convertido en una costumbre para motivar a los cinéfilos en el país. Las siguientes empresas tienen este descuento:

Cinecolombia

Cinemark

Royal Films

Cinépolis

Procinal

¿En qué horarios es más barato ir al cine en Colombia?

Además de los descuentos de los martes y miércoles que la mayoría de las empresas en Colombia han implementado, existe otra manera de pagar menos por la boleta y está relacionada con el horario.

Así las cosas, para aprovechar los horarios matutinos, donde hay menor afluencia de público, los cines en Colombia ofrecen las entradas a menor precio del habitual para todas las películas que se proyecten antes de las 3 de la tarde.

En esta franja horaria, denominada matiné en la jerga del espectáculo, las principales compañías como Cinecolombia, Cinemark, Royal Films, Procinal y Cinépolis presentan precios entre 6.000 y 8.000 pesos para sus funciones en formatos 2D y 3D.

¿Por qué vale la pena ver Demon Slayer – El Castillo Infinito?

Demon Slayer es una impresionante obra de animación de última generación, con la participación de uno de los estudios más destacados en la actualidad (Ufotable), garantizando mucha acción, dinamismo y enfrentamientos impresionantes, ahora con la calidad de la gran pantalla.

Adicionalmente, desde su estreno en 2019, Kimetsu no Yaiba ha cautivado a millones de espectadores con el desarrollo de sus personajes, cada uno con carácter y habilidades bien delineadas que se complementan en una historia profunda y llena de momentos emotivos.