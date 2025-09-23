Las películas de anime que son perfectas para sentir felicidad según estudio

El cine tiene la capacidad de provocar distintas emociones en quienes lo disfrutan. A través de sus historias, personajes y paisajes, las películas pueden inspirar tristeza, nostalgia, emoción o calma. En el caso del anime, estas sensaciones suelen estar muy presentes, pues la animación japonesa combina mundos imaginarios con experiencias humanas que conectan fácilmente con los espectadores.

En esa línea, una investigación reciente demostró que algunas películas de anime son ideales para transmitir felicidad y tranquilidad.

El estudio reveló que los filmes de Studio Ghibli, uno de los estudios más influyentes del género, pueden ayudar a las personas a sentirse más relajadas y con mayor bienestar general.

Películas de anime que generan felicidad

La investigación, titulada ‘Effects of The Legend of Zelda: Breath of the Wild and Studio Ghibli Films on Young People’s Sense of Exploration, Calm, Mastery and Skill, Purpose and Meaning, and Overall Happiness in Life, descubrió que las cintas’ y publicada en la National Library of Medicine, analizó a 500 personas divididas en varios grupos, donde uno de ellos se dedicó exclusivamente a ver películas clásicas de Studio Ghibli durante varias semanas.

Los resultados mostraron que los espectadores experimentaron un aumento en la calma, una renovada sensación de nostalgia y, en general, mayores niveles de felicidad.

El estudio explicó que estas películas logran conectar al público con emociones positivas porque integran elementos fantásticos en situaciones cotidianas, lo que permite que el espectador vea la vida desde una nueva perspectiva. Además, los recuerdos que despiertan estas historias contribuyen a reforzar el bienestar emocional.

De esta manera, si alguien buscaba un motivo adicional para volver a disfrutar de títulos como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro, la ciencia acaba de darlo: las películas de anime no solo entretienen, también pueden ser una fuente de calma y alegría.