La mejor película de rock para ver este fin de semana: nostalgia, buena música y más

Este fin de semana puede disfrutarlo a puro rock. Luego de una semana de obligaciones y vida cotidiana, vuelven a llegar el sábado y el domingo, para que pueda tener tiempo de descanso y de entretenimiento.

Como con todo en la vida, el rock puede ser una gran compañía, especialmente en forma de canciones, pero, también puede vivir esta pasión a través del cine.

Por ello, aquí les recomendamos una película con la que puede disfrutar de su fin de semana por todo lo alto, en compañía del buen rock.

La mejor película de rock para ver este fin de semana

Gracias al talento de sus miembros, grandes bandas han quedado grabadas en lo más alto de la industria musical, al punto de recibir grandes homenajes.

Algunos de ellos han llegado en forma de series, libros y por supuesto, películas. Un sinfín de producciones se han centrado en bandas de rock o metal, y han brillado de forma inigualable.

Películas como ‘Bohemian Rhapsody’ o incluso ‘Escuela de Rock’ han enamorado a miles de fanáticos del cine y la música, con tramas e historias brillantes.

Sin embargo, en este caso les recomendaremos una película en concreto para el disfrute de los amantes del ‘pogo’ y el rock and roll.

Se trata de, nada más y nada menos que una película de culto para el rock como ‘The Doors’, una producción que brilló en 1991, gracias a la historia de la banda de Jim Morrison.

Esta producción brilló de gran forma, especialmente por la interpretación de Val Kilmer, un actor de talento mundial en la industria de la cinematografía.

Del mismo modo, muchos la han halagado por retratar la historia de una banda brillante para la música, como lo es The Doors, una agrupación que marcó época.

Sin dudas, si es un amante del rock, e incluso de The Doors, esta película le permitirá conocer varios detalles de esta agrupación, y de su cantante estrella.

¿Dónde se puede ver en Colombia?

Si desea ver esta producción, puede disfrutarla a través de AppleTV+, plataforma que cuenta con los derechos de esta película.

Cabe aclarar que para esto, requiere una suscripción a esta plataforma, donde podrá disfrutar de esta y más producciones imperdibles.