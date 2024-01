Usuario muestra el divertido uso que le dieron en su casa al Nintendo Switch

Archivado en: •

En redes sociales se pueden encontrar todo tipo de publicaciones que causan diferentes reacciones en los usuarios. Una publicación de un hombre se volvió tendencia porque le encontraron otro uso al Nintendo Switch.

La Nintendo Switch es una de las consolas más exitosas a nivel comercial en el mundo y se ha convertido en una de las favoritas de muchas personas. Algunos de los mejores comentarios que ha recibido tienen que ver con su versatilidad, precio asequible y también que tiene algunos juegos exclusivos.

Muchas personas destacan que se puede usar como un dispositivo portátil por lo que la hace perfecta para jugar en cualquier lugar. Además, también tiene algunos juegos únicos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons y Pokémon Sword and Shield.

Para quienes no lo tienen claro, estas consolas tienen dos mandos, uno que es el dock, con el que se puede conectar al televisor y cargar. Este articulo tiene forma rectangular y en el medio una parte vacía, que es donde se pone el Nintendo.

Justamente eso fue lo que causó gracia para los usuarios en TikTok, pues un usuario compartió una foto con un mensaje divertido.

¿Cuál es la foto?

En la foto el usuario dijo que la señora encargada de los servicios del hogar estuvo en su vivienda e hizo el aseo. Sin embargo, puso el dock del Nintendo y le dio un nuevo uso.

La mujer lo puso en el comedor de la casa y le puso las servilletas, entonces ahora también pueden usarlo como servilletero.

Como era de esperarse, esto causó todo tipo de comentarios en redes sociales y estos son algunos de los mejores: “Con tal de que no lo haya lavado, todo bien”, “luego las servilletas no se recargan” y “ya sé qué voy a hacer cuando se dañe el mío”.