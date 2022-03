Nintendo Switch: 5 años de la consola híbrida que conquistó a los gamers

Año tras año, la gigantesca industria de videojuegos y consolas trata de renovarse sorprendiendo a sus fanáticos con novedades en tecnología, gráficas y diseño que logren satisfacer los deseos y necesidades los jugadores.

Aunque los fanáticos de Nintendo ya contaban con una consola portátil y práctica que pudiera acompañarlos cualquier lado donde vayan, como la DS, la empresa de entretenimiento decidió ir más allá para ofrecer una que se pudiera disfrutar tanto en la calle, como en la comodidad de sus hogares.

Es por esto que el 3 de marzo del 2017 sorprendió al lanzar una consola híbrida que encantó a los gamers. Se trata de la Nintedo Switch, una consola que permite jugar como en una tableta de forma portátil o conectada al televisor, reemplazando a la consola doméstica de la compañía Wii U.

Desde entonces, esta consola se convirtió en una de las más exitosa del mercado y la segunda más vendida de Nintendo y hoy, 5 años después de su lanzamiento, sigue conquistando a niños y adultos.

Han sido más de 103 millones de unidades vendidas, con un amplio catálogo de juegos aclamados por sus seguidores, entre ellos Mario Kart y con el que debutó en su lanzamiento The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Siendo el dispositivo más reciente del gigante de entretenimiento, la Nintendo Switch ha conseguido mantenerse vigente ante una gran competencia como el Xbox Series X y S y la PlayStation 5.

Además de su amplio catálogo de juegos, el éxito de esta consola ha estado en sacar nuevos cada año, además de contar con unos cuentos clásicos exclusivos que se han ido renovando y que han gustado a los jugadores.