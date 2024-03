‘Use Somebody de Kings Of Leon’: letra completa y significado de esta famosa canción

Los hermanos Nathan, Jared y Caleb Followill, junto a su primo Matthew crearon en 1999 la banda de rock ‘King Of Leon’. Con una línea de blues y rock alternativo han conquistado el mundo con diferentes temas musicales que los han llevado a ganar tres Premios Grammy y dos Premio Brit.

La banda obtuvo un éxito mundial en el 2008, ‘Use Somebody’, cuenta aproximadamente con 799.928.317 de reproducciones en Spotify. Su inicio de guitarra y sutiles voces diciendo “Oh, oh” invadió las redes sociales, debido a que al parecer genera en las personas varias emociones, además de que su tema principal es la soledad, relata muchas más cosas. A continuación encontrará lo que quiere decir esta canción en español.

Letra ‘Use Somebody de Kings Of Leon’ y traducción

I’ve been roaming around / He estado vagando por aquí

Always looking down at all I see / Siempre cabizbajo y todo lo que veo

Painted faces fill the places I can’t reach / Son caras pintadas llenas de lugares que no puedo alcanzar

You know that I could use somebody / Sabes que me haría bien alguien

You know that I could use somebody / Sabes que me haría bien alguien

Someone like you, and all you know, and how you speak / Alguien como tú, todo lo que sabes y cómo hablas

Countless lovers under cover of the street / Amantes incontables encubiertos en la calle

You know that I could use somebody / Sabes que me haría bien alguien

You know that I could use somebody / Sabes que me haría bien alguien

Someone like you / Alguien como tú

Off in the night, while you live it up, I’m off to sleep / Por la noche, mientras tú la vives, yo me voy a dormir

Waging wars to shape the poet and the beat / Provocando guerras para darle forma el poeta y el ritmo

I hope it’s gonna make you notice / Espero que eso haga que te des cuenta

I hope it’s gonna make you notice / Espero que eso haga que te des cuenta

Someone like me / Alguien como yo

Someone like me / Alguien como yo

Someone like me, somebody / Alguien como yo, alguien

I’m ready now / Estoy listo ahora

I’m ready now / Estoy listo ahora

I’m ready now / Estoy listo ahora

I’m ready now / Estoy listo ahora

I’m ready now / Estoy listo ahora

Someone like you, somebody / Alguien como tú, alguien

Someone like you, somebody / Alguien como tú, alguien

Someone like you, somebody / Alguien como tú, alguien

I’ve been roaming around / He estado corriendo por ahí

Always looking down at all I see / Siempre cabizbajo y todo lo que veo

Significado de ‘Use Somebody: ¿Qué quiere decir ‘Caras pintadas’?

‘Use Somebody’ es el segundo sencillo del álbum ‘Only by the Night’, se posicionó número uno en Estados Unidos, Canadá, Suiza y más países. La letra de la canción fue compuesta por los mismos integrantes de la banda.

Su significado aborda la soledad y la búsqueda de una persona con la cual se puede llenar ese vacío. Cuenta con un personaje principal que se ha empeñado en encontrar a su otra mitad, aunque en el intento se ha equivocado con varias chicas, las cuales se referencian como “Painted faces / Caras pintadas”, esto como una metáfora a lo superficial que una persona puede llegar a ser, y esto deja como resultado el no poder conectar emocionalmente con nadie.

También se puede identificar el ‘miedo’ a que la persona que uno desea, encuentre a alguien más, el personaje principal refleja la ‘ansiedad’ con frases como: “Off in the night, while you live it up, I’m off to sleep / Por la noche, mientras tú la vives, yo me voy a dormir”

¿Lo sabía? Usted tendrá la oportunidad de escuchar a ‘Kings Of Leon’ el próximo jueves 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic 2024.