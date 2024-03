‘All I want’ de The Offspring letra en español: ¿De qué se trata la famosa canción?

La banda de punk rock estadounidense The Offspring lleva aproximadamente en la industria musical 40 años, y han sido partícipes en el movimiento punk rock, sus canciones se han caracterizado por tener sonidos skate punk,​ rock alternativo y ska punk, todo con el objetivo de llevar una línea contracultural.

Durante su trayectoria se han enfocado en hablar sobre temas con malos resultados como lo es la violencia familiar y la pobreza, aparte de eso, también se ha identificado que la banda hace un llamado a que las nuevas generaciones no comentan los errores del pasado.

Dentro de sus canciones más famosas se encuentra ‘All I want’ como primer sencillo de su álbum ‘Ixnay On The Hombre’ de 1997, le explicamos que quiere decir su letra en español.

Letra de ‘All I want’ y traducción

Ya, ya, ya / Ya, ya, ya

Day after day / Día tras día

Your whole life’s a wreck / Toda tu vida es un desastre

The powers that be just breathe down your neck / Los poderes fácticos solo respiran en tu cuello

You get no respect / No recibes respeto

You get no relief / No obtienes alivio

You gotta speak up and yell out your peace / Tienes que hablar y gritar tu paz

So back off your rules / Así que retírate de tus reglas

Back off your jive / Retrocede tu jive

Cause I’m sick of not living / Porque estoy harto de no vivir

Just stayin’ alive / Solo mantente vivo

Leave me alone / Déjame en paz

I’m not asking a lot / no estoy pidiendo mucho

Just don’t want to be controlled / Simplemente no quiero ser controlado

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

Ya, ya, ya / Ya, ya, ya

How many times is it gonna take / Cuántas veces va a tomar?

Before someone around you hears what you say / Antes de que alguien a tu alrededor escuche lo que dices

You try being cool / Intenta ser genial

You feel like a lie / Te sientes como una mentira

You’ve played by the rules / Has jugado según las reglas

Now it’s their turn to try / Ahora es su turno de intentar

So back off your rules / Así que retírate de tus reglas

Back off your jive / Retrocede tu jive

Cause I’m sick of not living / Porque estoy harto de no vivir

Just stayin’ alive / Solo mantente vivo

Leave me alone / Déjame en paz

I’m not asking a lot / no estoy pidiendo mucho

Just don’t want to be controlled / Simplemente no quiero ser controlado

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

I’ve said it before / lo he dicho antes

I’ll say it again / lo diré de nuevo

If you could just listen / Si tan solo pudieras escuchar

Then it might make sense / Entonces podría tener sentido

So back off your rules / Así que retírate de tus reglas

Back off your jive / Retrocede tu jive

Cause I’m sick of not living / Porque estoy harto de no vivir

Just stayin’ alive / Solo mantente vivo

Leave me alone / Déjame en paz

I’m not asking a lot / no estoy pidiendo mucho

Just don’t want to be controlled / Simplemente no quiero ser controlado

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

It’s all I want / es todo lo que quiero

Ya, ya, ya / Ya, ya, ya

Si le gustaría aprenderse ‘All I want’, existen diferentes técnicas que puede realizar, le recomendamos escuchar la canción mientras lee la letra, así podrá identificar que palabras se pronuncian más rápido, también puede comenzar identificando el vocabulario.

¿De qué se trata ‘All I want’ de The Offspring?

Si en algún momento usted se ha sentido que sus opiniones no importan, esta canción le dará la fuerza para seguir adelante, ya que esta se refiere al poder que una persona debe tener como ‘revolucionario’ ante cualquier figura de autoridad que intenta manipular.

Su letra se ha popularizado entre las personas al hablar sobre la libertad, todo con la intensión de que las personas no tengan miedo y se atrevan a ir en contra de las cosas con las que no están de acuerdo, durante la canción también se menciona el rechazo a las reglas que se le imponen para callarlos.

¿Cree que la banda ha representado una buena revolución por medio de sus canciones?

