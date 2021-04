Jared Followill, bajista de Kings Of Leon, en entrevista con Radioacktiva

Jared Followill, bajista de la reconocida agrupación Kings Of Leon, estuvo en la conversación musical más importante de las tardes, The Rock Show de Radioacktiva, para hablar del más reciente álbum de la banda: ‘When You See Yourself’.

El significado, los procesos y lo que trajo este nuevo disco para la agrupación estadounidense son algunos de los detalles que Followill reveló en el Planeta Rock, donde además habló de los sonidos característicos y la trayectoria de la banda durante estos 22 años que llevan haciendo rock n’ roll.

Escuche a continuación la entrevista completa al bajista de Kings Of Leon: