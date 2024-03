Letra de ‘Stay Together for de Kids’ de Blink-182 y su triste significado: traducción

La interpretación de una canción suele es diferente para cada persona, puesto que esta se percibe según las experiencias por la cuales ha pasado o sencillamente las emociones que esta le causa. Varios artistas encuentran la composición de una canción como catarsis.

La narrativa musical suele distorsionarse cuando está en otro idioma, ‘Stay Together for the Kids’ de Blink-182 es una de esas canciones. En esta nota, exploraremos su triste significado, ofreciendo una traducción al español para aquellos que deseen sumergirse en su profundidad emocional.

Letra de ‘Stay Together for the Kids’ y traducción

Its hard to wake up / Es difícil despertarse

When the shades have been pulled shut / Cuando las sombras han sido sacadas

This house is haunted / Esta casa está encantada

Its so pathetic / Es tan patético

It makes no sense at all / No tiene sentido en absoluto

I’m ripe with things to say / Estoy preparado con cosas para decir

The words rot and fall away / Las palabras se pudren y se caen

What stupid poem could fix this home / Qué poema estúpido podría arreglar este hogar

I’d read it every day / Lo leería todos los días

So here’s your holiday / Pues aquí está tu día libre

Hope you enjoy it this time / Espero que lo disfrutes esta vez

You gave it all away / Has dejado todo

It was mine / Era mío

So when you’re dead and gone / Pues cuando te moriste y te fuiste

Well you, you’ll never guess my, / Bien tu, tu nunca supondrás mi,

Twenty years now lost / Veinte años ahora perdidos

It’s not right / No está bien

The anger hurts my ears / El enojo hiere mis orejas

Been running strong for seven years / Estuve corriendo fuerte por siete años

Rather then fix the problem / Prefiero entonces arreglar el problema

They never solve them / Ellos nunca los resuelven

It makes no sense at all / No tiene nada de sentido

I see them everyday / Los veo todos los días

We get along so why can’t they? / Nos llevamos bien, ¿por qué ellos no pueden?

If this is what he wants / Si esto es lo que él quiere

And its what she wants / Y es lo que ella quiere

Then whys there so much pain? / Entonces, ¿por qué hay tanto dolor?

So here’s your holiday / Pues aquí está tu día libre

Hope you enjoy it this time / Espero que lo disfrutes esta vez

You gave it all away / Has dejado todo

It was mine / Era mío

So when your dead and gone / Pues cuando te moriste y te fuiste

Well you, you’ll never guess my, / Bien tu, tu nunca supondrás mi,

Twenty years now lost / Veinte años ahora perdidos

It’s not right / No está bien

So here’s your holiday / Pues aquí está tu día libre

Hope you enjoy it this time / Espero que lo disfrutes esta vez

You gave it all away / Has dejado todo

It was mine / Era mío

So when your dead and gone / Pues cuando te moriste y te fuiste

Well you, you’ll never guess my, / Bien tu, tu nunca supondrás mi,

Twenty years now lost / Veinte años ahora perdidos

It’s not right / No está bien

It’s not right / No está bien

It’s not right / No está bien

El triste significado de ‘Stay Together for the Kids’

Blink-182 suele reflejar temas sobre las emociones y cambios durante la adolescencia, suelen referirse a momentos que cualquier persona puede llegar a pasar, y es así como Travis Barker (Baterista), Tom DeLonge (Guitarra) y Mark Hoppus (Bajo eléctrico) escribieron ‘Stay Together for the Kids’ la cual relata la historia de un matrimonio destruido.

El personaje principal ve como sus padres están pasando por un divorcio, menciona que seguir intentando sostener un hogar no le hace para nada bien a ninguno. En el estribillo se habla de los días libres haciendo referencia a las vacaciones familiares, las cuales se van a recordar después de 20 años, porque lo único que pasaban en aquellas épocas eran peleas.

