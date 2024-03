The Offspring se rindió ante el público colombiano: “es lo mejor que le pasó al rock”

Archivado en: •

El Festival Estéreo Picnic se realizó desde el 21 al 24 de marzo de este 2024 y una de las bandas que más llamó la atención de los usuarios era The Offspring. La agrupación quedó encantada con el público de Colombia y aseguraron que había sido el mejor concierto de la gira hasta el momento.

El domingo, último día del Estéreo Picnic, era uno de los que más emoción causaba a los rockeros. Por un lado, se presentaba Blink-182, Arcade Fire, The Vaccines y también The Offspring.

Sin duda alguna, el show de The Offspring en el escenario principal del Estéreo Picnic fue uno de los mejores del festival. La banda demostró que le gustó mucho el recibimiento que tuvo por parte del público.

La banda preparó un show llenó de todos los éxitos que ha tenido durante su carrera. Además, con mucha interacción con el público, logrando así que saltaran y disfrutaran de todo el concierto.

Iniciaron con ‘Come Out and Play’ e hicieron un recorrido por algunas de sus canciones más populares como ‘Gotta Get Away’, ‘Why Don’t You Get a Job?’, ‘You’re Gonna Go Far, Kid’ y ‘Self Esteem’.

Dijeron que era el mejor público

The Offspring subió la energía totalmente en el Parque Simón Bolívar y todo el público se contagió y no paró de cantar sus canciones. Tanto que Noodles y Dexter Holland reconocieron que era una de las mejores audiencias que habían tenido en la gira.

“Esto que está sucediendo hoy en Bogotá, Colombia, es lo mejor que le ha pasado al rock and roll (…) Esta noche es lo mejor que le ha pasado a la música”, dijo Noodles en medio de su emoción por la recepción que tuvo The Offspring por el público colombiano.

Después, Dexter y Noodles coincidieron en decir que este show era el mejor que habían tenido en la gira.

“Creo que este de Bogotá, es el mejor. Es un festival grande y ustedes podrían estar en otro lugar y eligieron pasar esta hora con nosotros. Trajeron su energía, su pasión, sus caras sonrientes y sus hermosas voces. En el escenario nos alimentamos de eso y ustedes han sido increíbles. Muchas gracias, Bogotá”, aseguró Noodles.

