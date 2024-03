Noodles, de The Offspring, confesó cuál es la banda de rock en español que tanto le gustó

The Offspring es una de las agrupaciones más esperadas en el Festival Estéreo Picnic 2024, y no es para menos, ya que sus sonidos «dosmileros» sembraron una generación que ahora añora verlos de nuevo en Colombia.

Para calentar motores, Julio César Escovar conversó un rato con ‘Noodles’, el dueño de la guitarra en The Offspring, quien habló sobre la trayectoria de la agrupación y cómo han logrado mantenerse juntos después de varias décadas de música.

De paso, el integrante de The Offspring también habló sobre el público latino, y no es para menos, pues en los últimos años la banda aumentó su presencia en la región, así que hizo referencia al gusto que tienen los países de Latinoamérica por el punk.

«Cuando iniciamos e íbamos a tocar en Latinoamérica y atraíamos una gran audiencia de las partes latinas del, era una de las mejores audiencias del mundo, realmente entendían lo que estábamos haciendo y de lo que se trataba la banda, y hay una enorme escena punk rock en esa comunidad incluso al día de hoy, que todavía es fenomenal».

Asimismo, Noodles aprovechó para hablar sobre los gustos musicales latinos, confesando cuál es la agrupación que más recuerda y con la que más conectó:

«Siempre hay bandas que estoy escuchando, yo estoy abierto a todo…no quiero decir Los Saicos eso es ir muy atrás, es un poco viejo, siempre hay… hubo una banda mexicana con la que tocamos en un montón de festivales llamada Panteón Rococó que realmente me gustaba, eran como Ska rock, terminaron convirtiéndose en algo más pop, pero al principio era muy ska rock, pero amo las bandas latinas y lo que hacen en su música, siempre me ha gustado eso, hay una banda que canta en inglés, pero hacen música mariachi muy legítima llamada “Mariachi Rock-o” que me gustan mucho, pero ellos cantan en inglés», añadió el guitarrista.

Mire aquí la entrevista completa en nuestro canal de YouTube