The Offspring anunció su nuevo álbum ‘Supercharged’: así suena la canción principal

The Offspring sorprendió a todos sus fanáticos con el anuncio de su undécimo álbum de estudio, titulado ‘Supercharged’. La banda estadounidense de punk rock reveló que su próximo trabajo discográfico estará disponible el próximo 11 de octubre y lanzó el primer sencillo, ‘Make It All Right’.

Este nuevo trabajo discográfico, que llega como sucesor de ‘Let the Bad Times Roll’ de 2021, promete ser una inyección de energía pura, según las palabras del propio vocalista Dexter Holland: «Queríamos que este disco tuviera pura energía, ¡de principio a fin! Por eso lo llamamos ‘Supercharged'».

El úndecimo trabajo discográfico de The Offspring, ‘Supercharged’ se grabó en tres lugares diferentes: Maui, Vancouver y el estudio casero de la banda en Huntington Beach, California. Contó con la producción de Bob Rock, quien ya ha trabajado con The Offspring en anteriores discos como «Americana» y «Conspiracy of Secrets».

“Desde lo más alto de nuestras aspiraciones hasta lo más profundo de nuestras luchas, hablamos de todo esto en este disco… de una manera que celebra la vida que compartimos y dónde nos encontramos ahora. Nuestro sencillo ‘Make It All Right’ es un gran ejemplo de esto porque habla de las personas en nuestras vidas que nos hacen sentir fuertes cuando nos sentimos deprimidos: nuestros cómplices que nos hacen sentir bien”, afirmó Holland en un comunicado de prensa.

Así suena la canción principal del nuevo álbum de The Offspring

Aunque el disco completo estará disponible en todas las plataformas digitales hasta octubre de este año, ya es posible disfrutar del primer adelanto del álbum, la canción ‘Make It All Right’. Este es un tema cargado de positividad y melodías pegadizas propias de la banda.

Esta canción es una explosión de energía punk rock clásica, con guitarras distorsionadas y la voz potente de Dexter Holland. La letra habla sobre la importancia de tener personas en nuestras vidas que nos apoyen y nos hagan sentir mejor cuando estamos pasando por un mal momento.

Lista de canciones ‘Supercharged’