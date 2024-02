Los Premios Grammy 2024 se llevarán a cabo este domingo 4 de febrero en Los Ángeles, una de las celebraciones a los más importantes que dejó la industria de la música en el último año.

La edición número 66 de la premiación se celebrará en el Crypto.com Arena, donde se verán los iconos de la música que sentaron precedentes en el último año, además de las menciones honoríficas que se hacen en la noche, como por ejemplo Jon Bon Jovi, quien tiene asegurado su galardón, ya que la academia lo reconoció como ‘Persona del Año’.

De hecho, hablando de iconos como el líder de Bon Jovi, los Premios Grammy también resaltaron lo más importante de la industria en términos de rock y metal, por esta razón en sus categorías encontramos agrupaciones como Arctic Monkeys, Foo Fighters, Metallica y hasta The Rolling Stones.

Lista de nominados en las categorías rock y metal

Interpretación de Rock

Sculptures of Anything Goes, de Arctic Monkeys

More Than a Love Song, de Black Pumas

Not Strong Enough, de Boygenius

Rescued, de Foo Fighters

Lux Æterna, de Metallica

Interpretación de Metal

Bad Man, de Disturbed

Phantom of the Opera, de Ghost

72 Seasons, de Metallica

Hive Mind, de Slipknot

Jaded, de Spiritbox

Mejor canción rock

Canción de Rock

Angry, por Mick Jagger, Keith Richards y Andrew Watt

Ballad of a Homeschooled Girl, por Daniel Nigro y Olivia Rodrigo

Emotion Sickness, por Dean Fertita, Joshua Homme, Michael Shuman, Jon Theodore y Troy Van Leeuwen

Not Strong Enough, por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus

Rescued, por Dave Grohl, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett y Pat Smear

Álbum de Rock

But Here We Are, de Foo Fighters

Starcatcher, de Greta Van Fleet

72 Seasons, de Metallica

This Is Why, de Paramore

In Times New Roman, de Queens of the Stone Age

