Los 5 mejores conciertos de rock de la historia según la IA: Queen, The Beatles y más

Los conciertos son una parte esencial en la carrera de los músicos, ya que en estos momentos conectan con sus seguidores gracias a la interpretación en vivo de sus canciones. Los artistas suelen dar todo de sí durante las presentaciones en vivo, por lo que es difícil realizar una lista y decidir cuáles han sido los mejores shows en la historia del rock.

Así que acudimos a Gemini, el chatbot de Google, para preguntarle cuáles son los siete mejores conciertos de rock de la historia. A continuación, compartimos la respuesta generada por la Inteligencia Artificial.

“Elegir los mejores conciertos de rock de la historia es una tarea difícil y subjetiva, ya que hay muchos factores a considerar, como la importancia cultural, la actuación de la banda, la reacción del público y el impacto general en el género. Sin embargo, hay algunos conciertos que se destacan constantemente por encima del resto y se consideran hitos en la historia del rock”.

The Beatles en Apple Studios (1969)

La agrupación británica dio su último concierto el 30 de enero de 1969 en el techo del edificio de Apple Corps en Londres. Interpretaron canciones como “I’ve Got A Feeling”, “Dig A Pony”, “Get Back” y “Don’t Let Me Down”.

La presentación fue sorpresa, ya que los músicos no le avisaron ni a la prensa ni a sus seguidores de la actuación. Los vecinos se quejaron ante el ruido generado, por lo que la policía tuvo que intervenir.

Woodstock (1969)

El festival de Woodstock realizado en 1969 es un antes y después en los eventos musicales a nivel global. Tuvo lugar del viernes 15 de agosto hasta la mañana del lunes 18 de agosto en una granja del pueblo de Bethel, del estado de Nueva York.

Entre los artistas invitados se destacaron estrellas del rock como Jimi Hendrix, Joan Baez, Janis Joplin, The Who y Carlos Santana.

Conciertos del Live Aid (1985)

El 13 de julio de 1985 tuvo lugar el Live Aid, dos conciertos en simultáneo realizados en Wembley, estadio de Londres, y en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia. El show buscaba recaudar 140 millones de dólares y donarlos para “acabar con el hambre” de Etiopía, Somalia y Eritrea.

Entre los artistas que se presentaron se destacan The Who, Led Zeppelin, Queen, Paul McCartney, U2, David Bowie, The Beach Boys, Elton John y Sting.

Concierto de Queen en Wembley Stadium (1986)

El 12 de julio de 1986, Queen daba su segundo concierto en el Estadio Wembley, de Londres. El show hizo parte de la gira Magic Tour que promocionó el álbum A kind of Magic. Interpretaron 28 canciones, entre ellas: A kind of magic, Under Pressure, Who Wants to Live Forever, I Want to Break Free, Now I am here y Love of my life. El concierto fue grabado en su totalidad y posteriormente presentado en diferentes formatos.

Concierto de Metallica en Moscú (1991)

El 18 de septiembre de 1991 Metallica se presentó en el festival Monsters of Rock, en Moscú, capital de Rusia. James Hetfield, vocalista de la agrupación, mencionó en el podcast The Fierce Life que fue una de sus presentaciones favoritas.

“Fue un show que tuvo lugar en un aeródromo al aire libre, en el que tocamos con otras cuatro bandas. Por primera vez, había un concierto totalmente gratuito ahí, al aire libre. Se dice que hubo un millón o medio millón de personas presentes, nadie puede dar una cifra exacta”, afirmó Hetfield.

“Fue genial poder tocar en un lugar totalmente fresco, en el que no habían escuchado nunca nada igual, y ver cómo la gente cambiaba a medida que la música les iba emocionando. Había muchos militares que se comenzaron a quitar los uniformes y comenzaron a rockear. Fue algo liberador, para mí es increíble haber podido ser testigo de eso”, añadió.