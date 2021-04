Tras 27 años sin Kurt Cobain, recordamos las últimas palabras del líder de Nirvana

Han pasado 27 años desde que el mundo perdió a uno de los grandes del grunge, Kurt Cobain. Aparte de los terribles detalles que envuelven su muerte, las últimas palabras del cantante continúan conmoviendo a sus fanáticos y recuerdan la importancia de prestar atención a la salud mental.

El 5 de abril de 1994, el artista estadounidense decidió encerrarse en su casa, ubicada en Seattle, y tras luchar por mucho tiempo con sus demonios, se disparó en la cabeza. Luego de ser reportado como desaparecido por su familia, el cuerpo sin vida de Kurt fue encontrado tres días después por un electricista, quien llegó al lugar a instalar un sistema de seguridad.

Antes de acabar con su vida, Cobain dejó una desgarradora carta de despedida dirigida a su amigo imaginario, Boddha, y allí expresó:

Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase”.