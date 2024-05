‘I Was Made For Lovin’ You’ de Kiss cumplió 45 años: uno de sus integrantes odiaba tocarla

Archivado en: •

Kiss es una de las bandas más famosas en la historia del rock, la agrupación formada en el año 1973 cautivó a sus fanáticos con el estilo ‘glam’ y el ritmo de sus canciones.

Dentro de su lista de éxitos poseen varias composiciones que son consideradas himnos del género. Sin embargo, una de las canciones más reconocidas en su historia como banda es ‘I Was Made For Lovin’ You’.

Esta canción ha funcionado como banda sonora para miles de personas alrededor del mundo. Este tema ya tiene más de 40 años, sin embargo, posee algunas particularidades poco conocidas.

El éxito de ‘I Was Made For Lovin’ You’

Esta canción fue escrita por el líder de la banda, Paul Stanley. Del mismo modo, también tuvo el apoyo del productor, Vini Poncia, y del talentoso compositor, Desmond Child.

Este sencillo llegó a ser disco de oro tanto en Estados Unidos, así como también número 1 en los charts de Nueva Zelanda, Países Bajos, Canadá y Bélgica en su año de lanzamiento.

Más noticias: Paul Stanley y Eric Singer de Kiss conocieron a niño con leucemia: vea su tierna reacción

‘I Was Made For Lovin’ You‘ llegó a gozar de tanto éxito, que incluso varios artistas internacionales de talla mundial, y de otros géneros se animaron a versionar esta canción.

Sin embargo, algo particular es que uno de los integrantes de Kiss, odiaba tocar esta canción.

El integrante de Kiss que detestaba ‘I Was Made For Lovin’ You’

La idea fue presentada inicialmente por parte de Paul Stanley. Lo curioso, es que hubo un integrante de Kiss al que particularmente no le agradó ‘I Was Made For Lovin’ You’, como lo fue Gene Simmons.

Este éxito cuenta con la participación de Stanley en la voz y la guitarra rítmica, Vini Poncia en los sintetizadores, Anton Fig en la batería, Ace Frehley en la guitarra líder y justamente Simmons tanto en el bajo, como en los coros.

Más noticias: ¿Copian a Kiss? Cantante de pop recibió críticas por nuevo look; esto dijo Gene Simmons

La razón por la cual Simmons no siente fascinación al tocar ‘I Was Made For Lovin’ You’ son estos coros.

Esta revelación fue realizada por Simmons en el show de Howard Stern durante el año 2023:

«Un día Paul viene en 1979 y me dice que tiene una nueva canción para mí llamada ‘I Was Made For Lovin’ You’. Yo le dije que era genial (…) ¿Y cuál es mi parte? Y me dice ‘Doo, doo, doo, doo, doo’ (…) A veces estamos tocando en estadios llenos de gente saltando como langostas por esta canción».

Por su parte Paul Stanley también habla sobre esto, y dice que en muchas ocasiones están en carteles de heavy metal, y aún así la gente se muestra encantada por ‘I Was Made for Lovin’ You’, por lo que se trata de la belleza de la música.