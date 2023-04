Las palabras en español de Paul Stanley en el último concierto de Kiss en Colombia

Archivado en: • •

La despedida de Kiss llegó, la banda dijo adiós después de un concierto que quedará en la memoria de todos sus seguidores colombianos. La agrupación era de las más esperadas y no dejó a nadie decepcionado.

Kiss nos regaló dos despedidas excepcionales, dos conciertos en los que dejó todo en el escenario. El primero en mayo de 2022, que pensamos que era el adiós definitivo y la revancha que tuvo lugar este 15 de abril en Monsters of Rock, en el estadio El Campín.

La banda interpretó algunos de sus éxitos como ‘I was made for loving you’, ‘Do You Love Me’ y ‘Rock and Roll all night’. El show estuvo lleno de todo el poder de la banda, con el show de fuego de Gene Simmons y solos de guitarra y batería.

Las palabras de Paul Stanley

Paul Stanley había demostrado lo emocionado que estaba por volver a Colombia y envió un mensaje a sus seguidores en redes. Sin embargo, en el concierto también habló en español sobre lo que significaba estar tocando ese show.

El cantante aseguró que, aunque no habla muy bien, comprende a todos sus seguidores alrededor del mundo.

“Bogotá, no hablo el español muy bien, pero comprendo tus sentimientos en mi corazón, mi corazón es suyo”, dijo.

¿Por qué hubo una segunda despedida?

El artista aseguró que hubo una segunda despedida porque los fans lo quisieron, pues la primera gira iba a ser el final del camino. Sin embargo, hubo tanta insistencia que sintieron que lo tenían que hacer.

“Nosotros pensamos que era la última vez hasta que los fans y los promotores insistieron que nosotros volviéramos y estaba impactado poque pensé que era el final y no lo fue y aquí estamos una vez más y está sí es la última vez. Es tanta la expectativa que la idea d volver es única, pero está sucediendo y haremos exactamente lo que la gente espera que hagamos y lo que la gente vio la vez pasada”, dijo.