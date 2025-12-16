La inteligencia artificial volvió a generar debate en el mundo de la música tras revelar cuál considera que es la banda más aburrida del punk, una afirmación que no tardó en encender la polémica entre fanáticos del género. Según el análisis, factores como un sonido genérico, monótono y carente de evolución habrían influido en esta conclusión, abriendo la discusión sobre qué tan repetitivo puede llegar a ser un movimiento musical que nació precisamente para romper las reglas.

Muchas bandas se destacan por obtener gran éxito, aunque pueden ser algo aburridas para el público. La IA definió el nombre de cuál considera “aburrida” y los motivos.

La IA reveló cuál es la banda más aburrida de punk

Google Gemini fue quien la inteligencia artificial encargada en definir la banda más aburrida del punk, sorprendiendo al mencionar a Pennywise. El argumento principal de la IA fue: “Han sacado prácticamente el mismo disco durante 30 años”, pues para ellos las estructura, el tempo y el mensaje ha sido igual desde 1993.

Además, su punk está tan “limpio” y producido que pierde la suciedad y la energía espontánea que define al género. Para la IA falta experimentación msuical, pues una vez se escucha un coro, ya se esucha toda la discografía.

Pennywise tiene una base gigante que nunca los traiciona. La seguridad que tienen los ha llevado a ser muy exitosos, pero para la IA o un crítico, esa misma falta de sorpresas es la definición de “aburrido”.

Como último argemnto, Gemini mencionó que: “Tienen temas como Bro Hymn que son legendarios. Sin embargo, cuando una banda se vuelve tan grande que llena estadios, pierde ese factor de “caos” e incertidumbre que el punk original tanto valoraba”.