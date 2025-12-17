Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla: siga aquí el EN VIVO de la final del fútbol colombiano

Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla protagonizan una gran definición este 16 de diciembe. El ‘tiburón’ buscará llevarse el trofeo a casa, luego de acumular una ventaja de 3-0 en el encuentro de ida.

Ambos equipos confían en conseguir una nueva estrella, aunque, Deportes Tolima deberá esforzarse para poder lograr una remontada que, al menos en el papel parece imperdible.

Más noticias: ¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano? Vale más de 28 mil millones de pesos

Para que no se pierda ni un solo detalle de este choque, aquí les contaremos todas las incidencias, en compañía de la transmisión del Rock N’ Gol, con más pasión y menos técnica.

La ventaja con la que llega Junior de Barranquilla ante Tolima

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima lograron una campaña admirable durante los cuadrangulares y el todos contra todos. El ‘tiburón’ ‘consiguió imponerse en su grupo con rivales de la talla de Atlético Nacional y América de Cali.

Particularmente, el ‘tiburón’ destacó en choques clave lo que le permitió llevarse el liderato que le da el paso a la gran final.

Por otro lado, el ‘vinotinto y oro’ brilló de gran manera, en una disputa que mantuvo hasta la última fecha ante el Atlético Bucaramanga.

La clasificación de ambos grupos se definió de la siguiente manera:

Grupo A:

1- Junior de Barranquilla – 11 puntos

2- América de Cali – 8 puntos

3- Atlético Nacional – 8 puntos

4- Independiente Medellín – 5 puntos

Grupo B:

1- Deportes Tolima – 14 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 9 puntos

3- Independiente Santa Fe – 7 puntos

4- Fortaleza – 3 puntos

Luego de esto, la final se ha planteado de manera sumamente igualada, aunque en el primer round, el Junior de Barranquilla sacó una ventaja que al menos en el papel parece irremontable, gracias a 3 tantos diferenciales.

Más noticias: ¿Qué significa la tarjeta verde? Una de las curiosidades del Mundial Sub-20 que cambiaría el fútbol para siempre

Aun así, el Deportes Tolima confía en poder revertir este resultado y llevarse una victoria que, sin lugar a dudas quedaría para los libros de la historia del Fútbol Profesional Colombiano.

Siga aquí la transmisión EN VIVO

Si desea seguir cada una de las incidencias de este partido puede hacerlo con la transmisión del Rock N’ Gol con más pasión y menos técnica.

El puntapié inicial de este partido está pautado para llevarse a cabo a las 7:30 p.m. este 16 de diciembre.