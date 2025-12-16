Mercado Libre ilumina el edificio más icónico de nuestro país, recordando que en esta navidad los regalos te llegan

Mercado Libre iluminó de amarillo una de las torres más icónicas de Bogotá para enviar un mensaje de Feliz Navidad a todos los colombianos, reafirmando además la rapidez de sus entregas, que llegan entre 24 y 48 horas.

Un gesto que confirma que Mercado Libre trabaja todos los días para llegar a tiempo a cada hogar del país, especialmente en esta época navideña, donde los trancones se intensifican, y los colombianos están buscando el regalo ideal para el 24 de diciembre.

Esta luz no solo celebra la Navidad, también refuerza su promesa de seguir construyendo un futuro donde lo mejor seguirá llegando en 2026.