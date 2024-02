Estas son las canciones de Metallica que Lars Ulrich odia tocar en vivo ¿Por qué?

Archivado en: •

Metallica es una de las bandas de thrash metal más reconocidas a nivel mundial. Lars Ulrich y James Hetfield fundaron la agrupación en 1983 y desde entonces, sus canciones no han dejado de sonar en las diferentes plataformas musicales.

La banda estadounidense es conocida por su estilo musical agresivo, letras potentes y actuaciones en vivo que han quedado marcadas en la historia del metal en el mundo. Uno de sus álbumes más sonados es ‘Master of Puppets’, que se lanzó en 1986 y ha influido a diferentes agrupaciones del género.

Pese a su gran repertorio y extenso trabajo discográfico, hay canciones de Metallica que no son del agrado de todos los integrantes de la agrupación. Al respecto, el baterista Lars Ulrich reveló cuáles son aquellos temas que prefiere nunca tocar en vivo.

El baterista y líder de Metallica, Lars Ulrich, confesó que hay ciertas canciones, especialmente del álbum ‘St Anger’, lanzado en 2003, que no le gusta tocar durante sus presentaciones en vivo.

Canciones de Metallica que a Lars Ulrich no le gusta tocar

Tras el lanzamiento de ‘St Anger’ en 2003, Lars Ulrich experimentó ciertas dificultades a la hora de interpretar en vivo algunas de las canciones de este álbum. Al respecto, mencionó ‘The Unnamed Feeling’ como uno de los temas más difíciles de tocar.

“The Unnamed Feeling, para mí, es una de esas canciones en las que, si te equivocas, se desmorona más fácilmente … hay muchas energías contrapuestas en juego, y cuando una de ellas flaquea un poco, todo el asunto tambalea”.

Asimismo, mencionó que ‘Dirty Window’ y ‘My Apocalypse’, que hace parte del álbum ‘Death Magnetic‘(2008) también son difíciles de tocar y por eso prefiere no hacerlo durante las presentaciones en vivo de Metallica.

Canciones de Metallica que solo han cantado una vez en vivo

Metallica tiene en su repertorio algunas canciones que solo han sido interpretadas en una ocasión a lo largo de su extensa trayectoria de más de 40 años.

1.’To Live Is to Die’ – …And Justice for All: un tributo a Cliff Burton, con grabaciones no utilizadas del fallecido bajista. Fue interpretada por primera y única vez en el festival ’30 Years of Metallica’ en 2011.

2.’Sweet Ambe’ – St. Anger: a pesar de preceder a una canción muy apreciada por los fanáticos del álbum, esta canción solo se escuchó en vivo una vez en 2004 durante el Madly in Anger with the World Tour.

3.’Rebel of Babylon’ – Beyond Magnetic EP: esta canción debutó en el histórico recinto The Fillmore en San Francisco durante el tour del 30 aniversario de Metallica en diciembre de 2011.

4.’Mama Said’ – Load: escrita por James Hetfield para su madre, nunca formó parte del setlist en vivo de Metallica, aunque Hetfield la interpretó en solitario con una guitarra acústica.

5.’Escape’ – Ride the Lightning: considerada la canción más odiada por James Hetfield, fue interpretada por primera vez en el Orion Music Festival en 2012, cuando tocaron el álbum en su totalidad.

6.’Fixxxer’ – ReLoad: después de 24 años de su lanzamiento, debutó en vivo en el primer show del 40 aniversario de Metallica.

7.’Hate Train’ – Beyond Magnetic EP: con temas de rabia y venganza, esta canción se interpretó por única vez en San Francisco en 2011.

8.’Just a Bullet Away’ – Beyond Magnetic EP: trata sobre el suicidio y se presentó durante el concierto del 30 aniversario de Metallica en 2011.

