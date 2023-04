Archivado en: •

Metallica se encuentra en medio de una nueva celebración, esta vez gracias al estreno de su 12º álbum de estudio, ’72 Seasons’, del cual ya mostró cuáles son sus nuevas apuestas para este lanzamiento.

Este 14 de abril la agrupación de San Francisco revelará la totalidad de su nuevo trabajo discográfico, ’72 Seasons’, y lo hará bajo su propio sello musical, Blackened Recordings. Con una duración de 77 minutos, ’72 Seasons’, de 12 pistas, es la primera colección que la agrupación lanza en totalidad desde el ‘Hardwired…To Self-Destruct’, lanzado en 2016.

Por su parte, Lars, confesó en conversación con Loudwire, cuáles son las canciones que más le gusta tocar en concierto con Metallica, y para sorpresa de muchos, el baterista no tiene ninguno de los himnos de la banda dentro de su top.

«Sad But True’ es una de mis favoritas. Me encanta la sensación de esa canción, el tipo de stomp y el tamaño de la misma. Es una canción que toco de forma muy diferente en cada concierto. Hay temas que son muy rígidos y otros que son un poco más libres. ‘Sad But True’ está en el extremo opuesto de la escala libre. Todas las noches tocas diferentes rellenos de batería y todo eso. Me encanta tocar esa», confesó Ulrich, añadiendo otra y asegurando que no las toca igual dos veces: «Me encanta tocar ‘Welcome Home (Sanitarium)’, que también está un poco en la misma línea, creo que nunca la toco igual dos veces, así que son divertidas. Esas son las dos primeras que me vienen a la cabeza».

Sobre ’72 Seasons, aquí está el tracklist del álbum

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata