Esta es la historia detrás de ‘Enter Sandman’, un gran éxito para la historia de Metallica

Metallica es una de las bandas más importantes en la historia de la música y del metal. Los liderados por James Hetfield se han convertido en una agrupación de éxito desde la década de los 80’s, cuando pusieron a vibrar al mundo.

Para muchos, Metallica tiene varios discos que resaltan en la trayectoria del metal como género. Ya se trate de ‘Kill ‘Em All’, ‘Ride The Lightning’ o ‘Master Of Puppets’, Sin embargo, hay uno en particular que muchos destacan, y es su disco homónimo.

En el año 1991, Metallica sacó un disco con el mismo nombre de la banda. Esta producción es recordada por muchos como ‘The Black Album’ por los colores de su portada y lo particular que resultaba.

La historia detrás de ‘Enter Sandman’

Dentro de esta producción se pueden resaltar varios himnos para la música. ‘Sad But True’ o ‘Wherever I May Roam’ son de las más conocidas, pero hay una que resulta más llamativa para algunos, y esa es ‘Enter Sandman’ de Metallica.

Esta canción para los fanáticos de Metallica resulta ser una de las más emocionantes a la hora de escuchar en vivo. Su riff es inconfundible, e incluso su video musical es bastante particular.

Sin embargo, algo que pocos conocen es el trasfondo de esta canción, la cual incluso esconde un elemento cultural que se comparte en varias partes del mundo, incluida Latinoamérica.

En el video musical se puede ver claramente a un niño teniendo pesadillas, e incluso recita un Padre Nuestro que es icónico para los fanáticos de esta canción.

A lo que hace referencia dicho video, es que el niño está teniendo pesadillas con el ‘Sandman’. Este elemento hace referencia a una figura cultural estadounidense con la cual se suele asustar a los niños, lo que en Sudamérica sería equivalente al ‘Coco’, o incluso en Europa a ‘El Hombre del Saco’.

La exclusión de la canción en la radio

En el año 2001, luego del atentado a las Torres Gemelas, en la radio musical estadounidense se vivió una particularidad de la que fue parte ‘Enter Sandman’ de Metallica.

Para aquellas fechas, Clear Channel, empresa que a día de hoy se conoce como iHeartMedia, envió un memorando, a través de las cuales recomendaba no reproducir en radio algunas canciones, ya que estas tenían letras cuestionables, especialmente con el contexto del atentado terrorista. Esto con el fin de no recordar lo sucedido en días recientes.

Esta lista contenía 150 canciones, con varios éxitos del rock, incluyendo composiciones de AC/DC, Guns N’ Roses, Paul McCartney, o incluso ‘Enter Sandman’ de forma particular.