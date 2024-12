Estas son las 5 mejores canciones para escuchar rock por primera vez; AC/DC y Queen en la lista

El rock es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. A lo largo de los años, la cantidad de éxitos y artistas que han resaltado dentro de este estilo ha llegado a niveles enormes, e incluso impensados en un inicio.

Aunque el rock posee una trayectoria bastante extensa, día tras día llegan nuevos fanáticos que incluso escuchan este estilo por primera vez, y experimentan la energía del ‘headbanging’.

En caso de que sea uno de ellos, aquí les vamos a recomendar 5 canciones que son ideales para introducirse al rock.

Las 5 mejores canciones para escuchar rock por primera vez

Claramente el catálogo de éxitos que poseen tanto el rock, como el metal, son sumamente extensos.

Por nombrar solo algunas, AC/DC, Guns N’ Roses, Metallica, Queen, los Beatles, los Rolling Stones, o incluso Megadeth son parte de la historia de este género.

A causa de esto, escoger solo 5 canciones es muy complejo, por lo que para simplificar esta tarea, hemos pedido ayuda a la IA.

La escogida para este ejercicio fue Gemini, la cual se atrevió a darnos 5 éxitos de rock infaltables para cualquier amante de la música, y que pueden convertir a cualquiera en un seguidor del ‘headbanging’.

La primera de ellas es un clásico de los Rolling Stones, una de las canciones que forman parte del olimpo de clásicos de la banda de Mick Jagger.

Esta se trata de ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, lanzada en 1965, como parte del álbum ‘Out of Our Heads’.

En el segundo puesto resalta una que, para muchos, es de las mejores canciones en la historia de la música como lo es ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen.

La experimentación de Freddie Mercury y compañía creó un éxito que aún a día de hoy es muy escuchado.

El tercer puesto le corresponde a otra banda de éxito indudable. Le damos la bienvenida al top a Deep Purple con ‘Smoke on the Water’, lanzada en 1972.

Su éxito la convierte en una de las canciones más reconocidas en la historia del rock, y una gran inducción al mismo.

Dos éxitos legendarios más

En el penúltimo puesto resalta ‘Highway To Hell’ de AC/DC, un auténtico clásico del hard rock, el cual más de uno ha cantado a todo pulmón.

El quinto y último puesto le corresponde a una balada, otro de los estilos exitosos del rock. Y nada mejor que la que, algunos amantes, consideran como la líder de este tipo de canciones, ‘Sweet Child O’ Mine’ de los Guns N’ Roses.

Estos 5 éxitos son una gran bienvenida al Planeta Rock, un lugar lleno de adrenalina, emoción y sobre todo, buena música.