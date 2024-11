¿Qué significa ‘Highway To Hell’? Este es el trasfondo de la histórica canción de AC/DC

‘Highway To Hell’ de AC/DC es un auténtico himno para el rock y para la música. Esta canción ha logrado apoderarse del corazón de varios amantes de este estilo musical que la tienen como una ‘infaltable’ en sus playlists.

Esta canción dominó el mundo a principios de los ’80’s a puro ‘headbanging’. De hecho, aún lo consigue, gracias a su ritmo pegadizo, y a un estribillo que, aunque no sea fanático de la banda, millones se saben.

Esta canción es una de las más aclamadas en vivo para esta banda, y por ello, aquí le contamos el trasfondo de este histórico éxito de AC/DC.

El lanzamiento de ‘Highway To Hell’

De manera particular, ‘Highway To Hell’ no solo fue un éxito como canción. Esta composición también gozó de gran reconocimiento por ser el nombre de uno de los álbumes más exitosos de AC/DC.

Más noticias: ¿Qué quiere decir AC/DC en español? Esta y más curiosidades alrededor de la banda

Este se trató del sexto lanzamiento de estudio de la banda de Angus Young, y su llegada al público se presentó en el año 1979, con una gran lista de éxitos.

Particularmente, la que más resaltó en este ‘tracklist’ fue la primera de ellas, la homónima del álbum, ‘Highway To Hell’. Una canción de solo 3 minutos, pero que es una auténtica descarga de adrenalina.

Esta canción contó con la composición unida de Angus Young, Malcolm Young y Bon Scott. Muchos aseguran que la inspiración para esta canción fueron las giras realizadas por AC/DC.

De acuerdo a esta teoría, esto se debe al hecho de que los viajes en carretera pueden ser sumamente intensos, en especial si son constantes.

Sin embargo, si se analiza a profundidad la letra de esta canción, se puede ver también que este éxito es una oda a la adrenalina, y a la vida al limite.

Particularmente, ‘Highway To Hell’ se refiere a varias experiencias que se viven en la vida, y que pueden ser sumamente intensas, pero que son disfrutadas de manera particular por parte de quien las vive.

Más noticias: Esta es la canción de AC/DC que Brian Johnson considera es una de las mejores del rock

Aun así, para mayor comprensión, les dejamos la traducción de la letra al español de este himno del rock.

La letra en español

Viviendo fácil, viviendo libre

Billete de temporada en un viaje de una dirección

No pido nada, déjame vivir

Agarrando todo a mi paso

No necesito razones, no necesito ritmo

No soy nadie, yo prefiero hacer los hechos

Voy bajando, hora de la fiesta

Mis amigos también estarán allí

Estoy en la autopista al infierno

En la autopista al infierno

La autopista al infierno

Estoy en la autopista al infierno

Sin señales de stop, sin límite de velocidad

Nadie va a frenarme

Como una rueda, voy a rodar

Nadie va a jugar conmigo

Satán, pagué mis deudas

Tocando en una banda de rock

Mamá, mírame

Voy de camino a la tierra prometida

Estoy en la autopista al infierno

La autopista al infierno

Estoy en la autopista al infierno

La autopista al infierno

No me pares

Eh, eh

Estoy en la autopista al infierno

En la autopista al infierno

Estoy en la autopista al infierno

Estoy en la autopista al infierno

Autopista al infierno

Autopista al infierno

Y voy bajando, todo el camino hacia abajo

Estoy en la autopista al infierno