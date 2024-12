Este es el disco de rock que dejó impresionado a James Hetfield, cantante de Metallica

James Hetfield, de Metallica, es una de las grandes figuras en la historia tanto de la música, como también del thrash metal. Este talentoso artista ha cautivado a millones de personas con su voz y energía.

De hecho, dichas demostraciones por parte de Hetfield, como también del resto de la banda, ha permitido que Metallica sea considerada una banda infaltable al hablar de este género.

Gracias a su amplia trayectoria, esta agrupación ha recibido gran cantidad de reconocimientos. Pero, sus integrantes también hablan sobre el éxito de otras bandas.

El disco de rock que impresionó a James Hetfield, de Metallica

Demostración de esto pudo ser vista hace pocos años. El cantante de Metallica, James Hetfield habló sobre un disco de rock que marcó su carrera musical.

De hecho, Hetfield aseguró que este disco, a pesar de no tratarse de una producción netamente de metal, lo dejó impresionado, gracias a su calidad.

Más noticias: Metallica y Linkin Park habrían perdido millonada por cancelación de festival Sick New World

En 2017, Hetfield aseguró en el podcast ‘WTF with Marc Maron’ que uno de sus discos favoritos de la música es, nada más y nada menos que, el disco debut y homónimo de la banda Van Halen.

Esta agrupación dio sus primeros pasos en el hard rock a finales de los ’70’s, gracias a varios éxitos con los que cautivaron al mundo.

De hecho, este disco contiene clásicos de la banda, que incluso llegaron a tocar en su último show, como lo fueron ‘You Really Got Me’, o ‘Runnin’ With The Devil’.

Particularmente, Hetfield asegura que no se cansa de escuchar este disco, y que incluso, lo ha dejado impresionado en varias ocasiones.

El cantante asegura que este disco está lleno de vida, y que incluso, se considera que tiene música de fiesta, por lo que lo considera juvenil y rebelde.

Cabe destacar que, si bien es un disco de rock, Van Halen tiene ciertas raíces en el glam metal, por lo que también es capaz de cautivar a los fanáticos de este género.

Lo cierto es que, tanto Metallica, como Van Halen, son bandas sumamente reconocidas, tanto por su trayectoria, como por sus éxitos.

Más noticias: ¿Qué es ‘Nothing Else Matters’? Significado y traducción de la histórica canción de Metallica

Ambas agrupaciones han llegado a la fama mundial, por lo que son pertenecientes al Olimpo del rock, y también, por supuesto, del metal.