Brian May, de Queen, confesó cuál es su maestro en el mundo del rock: ¿Freddie Mercury?

Brian May es uno de los guitarristas más legendarios en la historia del rock. El integrante de Queen no solo fue un gran compañero para Freddie Mercury, sino que también ha logrado labrar una carrera musical de éxitos desde su talento individual.

Luego del fallecimiento de Mercury en el año 1991, May ha mantenido su estadía en Queen, e incluso se ha presentado en varias ocasiones en distintos estadios, con los éxitos que compuso en la banda británica.

Esto ha hecho que para muchos May sea una referencia en el mundo de la música, sin embargo, algo que quizás se pueda desconocer son las influencias que inspiraron al talento que hoy posee el experimentado guitarrista.

¿Quién es el ídolo de Brian May?

Recientemente, Brian May dio su opinión sobre un reconocido músico en la industria del rock, varios quedaron sorprendidos, especialmente al saber que el guitarrista de Queen lo considera un maestro.

El hombre a través de sus redes sociales le tiró varias flores a Pete Townshend, guitarrista de The Who.

Según May, para él es imposible para imaginar la guitarra en el rock sin Townshend, ya que incluso pareciera que él hubiera sido el inventor de la misma.

Por otro lado, Brian May a través de su publicación asegura que Townshend podría ser considerado un maestro que aportó a su habilidad, ya que su forma de tocar le debe mucho al guitarrista de The Who.

El compañero de Freddie Mercury ha incluso dado a conocer que Pete Townshend es un maestro de varias virtuosidades en la guitarra. Entre las mencionadas, el hombre habla de los cambios, o los acordes suspendidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brian Harold May (@brianmayforreal)

La carrera de Pete Townshend

The Who es claramente una de las bandas más reconocidas en la historia del rock. Esta agrupación fue parte del género desde etapas muy tempranas, con su formación en el año 1962.

Desde sus inicios Townshend fue parte de la banda, en conjunto a Roger Daltrey. Esta larga trayectoria para The Who les ha servido incluso para inspirar a otras bandas, como lo fue, Led Zeppelin.

Por tanto, Pete Townshend es considerado uno de los guitarristas más legendarios del género, e incluso uno de los pioneros en varias tendencias del género, gracias a su experimentada carrera de más de 50 años, en The Who, e incluso con proyectos en solitario que le han ganado la admiración de Brian May.