Esta es la banda que logró el concierto más multitudinario de la historia del rock

Archivado en: •

Asistir a un concierto es una experiencia única. Es un momento de comunión con otras personas que comparten la misma pasión por la música, creando una atmósfera mágica y emocionante.

Cuando se piensa en conciertos icónicos, es imposible no recordar eventos históricos como el festival de Woodstock de 1969, que capturó el espíritu del movimiento hippie. En ese evento, casi medio millón de personas disfrutaron de actuaciones legendarias de artistas como Jimi Hendrix, The Who, Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Santana y Neil Young, entre otros. Otro concierto memorable fue el de Queen en el Live Aid de Wembley en 1985, una actuación que muchos consideran una de las mejores de todos los tiempos.}

Le puede interesar: ¿Quiere ver a los Rolling Stones en USA? Estos son los requisitos para solicitar la visa

Sin embargo, aunque estos conciertos fueron multitudinarios, no están entre los más grandes de la historia en términos de asistencia. Para encontrar los conciertos más masivos, hay que mirar a lugares como la playa de Copacabana en Río de Janeiro.

The Rolling Stones ofrecieron el concierto más multitudinario de la historia de la música

El 18 de febrero de 2006, The Rolling Stones ofrecieron un concierto gratuito en Copacabana como parte de su gira «A Bigger Bang Tour». Encontrar espacio en una playa tan popular como Copacabana es difícil en cualquier momento, pero ese día fue una hazaña. Las estimaciones de asistencia varían entre un millón y dos millones de personas, y las imágenes del evento son impresionantes.

Necesita saber: Después de 18 años, los Rolling Stones están de vuelta con ‘Hackney Diamonds’

El concierto gratuito, que fue transmitido por televisión, rompió varios récords, convirtiéndose en uno de los conciertos de rock más grandes de todos los tiempos. La producción del evento costó más de un millón y medio de dólares y contó con un escenario de 24 metros de altura y 70 metros de ancho, equivalente a un edificio de ocho pisos. Este escenario se instaló frente al hotel donde se hospedaban los músicos, con una pasarela que conectaba el backstage con el escenario principal.

Para garantizar la seguridad, se desplegaron más de 10,000 policías, una cantidad superior a la de los eventos de Año Nuevo en la misma playa. El concierto duró casi dos horas y, sorprendentemente, no se registraron incidentes graves.

Ver también: Con épico video, el Barcelona anunció que tendrá a The Rolling Stones en su camiseta

Este tipo de conciertos, como el de The Rolling Stones en Copacabana, demuestran el poder de la música para reunir a millones de personas en una celebración colectiva, creando momentos inolvidables que quedan grabados en la memoria de todos los asistentes.