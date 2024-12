Billy Corgan reveló cuál fue la banda de rock que inspiró el sonido de The Smashing Pumpkins

The Smashing Pumpkins se han consolidado como una de las bandas más icónicas del rock alternativo de los años 90. Formada en Chicago en 1988, la agrupación liderada por Billy Corgan destacó en una época dominada por el grunge, aportando un sonido distintivo que combinaba riffs de guitarra potentes y melodías etéreas.

Álbumes como ‘Siamese Dream’ (1993) y Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) se convirtieron en obras maestras del género, catapultando a The Smashing Pumpkins a la fama internacional. Temas como “Tonight, Tonight”, “1979” y “Bullet with Butterfly Wings” definieron el sonido de una década y consolidaron a la banda como una de las más influyentes de la época.

Sin embargo, detrás de ese sonido tan característico se encuentra una serie de influencias que moldearon el estilo artístico de Corgan y de su banda. Una de ellas, en particular, se destaca como la inspiración principal del líder de los Pumpkins.

¿Cuál fue la banda que inspiró a The Smashing Pumpkins?

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone en 1995, Billy Corgan reveló cuál fue la banda que más influyó en el sonido de The Smashing Pumpkins. Aunque mencionó varios nombres importantes, destacó a Cheap Trick como su principal referente.

“Cheap Trick era la banda definitiva”, afirmó el cantante y guitarrista.

Cheap Trick, también originaria de Illinois, ganó popularidad a finales de los años 70 gracias a su mezcla de rock clásico y hooks melódicos, con figuras como Rick Nielsen, Robin Zander y Tom Petersson al frente.

Corgan señaló que los Pumpkins simplemente tomaron la posta donde ellos la dejaron. “Para los habitantes de Chicago, Robin, Rick, Tom y Bun E siempre serán nuestros Fab Four (The Beatles)”, dijo en una publicación de 2016, en homenaje a Cheap Trick por su inducción al Salón de la Fama del Rock And Roll.

El líder de The Smashing Pumpkins también ha compartido cómo esta admiración se plasmó en su música. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mencionado que “Tonight, Tonight”, uno de los temas más emblemáticos de la banda, fue concebido como un homenaje a Cheap Trick y su legado.