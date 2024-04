Archivado en: •

Las redes sociales no perdonan y este fue el claro caso del arquero de Burnley, quien en medio de un encuentro deportivo en la Liga Premier, tuvo un lapsus que ocasionó múltiples risas en redes sociales, de hecho no solo impresionó a todo el mundo, donde se dio a conocer el video, también a sus compañeros de equipo, quienes jugaban contra el Brighton.

Los arqueros tienen una responsabilidad muy grande, pues tienen que defender al equipo de que cualquier pelota logre ingresar al arco ganador, por eso siempre están al tanto de cualquier movimiento que se vaya desarrollando en el campo de juego y les pueda traer resultados negativos. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto se sale de las manos y se cometen algunos errores, que marca una gran diferencia en la tabla de posiciones.

Brighton metió un gol que nunca vio venir

Este sábado se desarrollaba una jornada más de la Liga Premier, donde los jugadores tenían que estar en el campo de juego dándola toda para poder sumar tres puntos más en la tabla de posiciones, en este encuentro no se podía dejar pasar ningún error, pues esto significaba una gran diferencia en la competencia.

Pero, en esta ocasión, se le salió de las manos al arquero el juego, o la pelota, pues en medio de un descuido de no creer, dejó pasarla de largo en una jugada que todos le gritaban que debía detener. Aunque este gol no logró darles la victoria, sí impuso un empate que no les permitió sumar los tres puntos, que durante más de 60 minutos lograron tener debido a un marcador a favor.

🤦🏻‍♀️EL BOOPER DE LA SEMANA. 👉🏻 Arijanet Muric arquero del Burley, protagonizó esta acción la cual le dio el empate al Brigthon.#PremierLeague pic.twitter.com/1bQm1uE6JT — FutbolAprimeraVista (@Futbol_APV) April 13, 2024



Sin embargo, este no es el motivo de la tendencia, ya que de lo que se está hablando es sobre la jugada que le pasó de largo al arquero de Burnley como si no la hubiera visto, en uno de los goles más polémicos en lo corrido del 2024 y que sin duda quedará en la historia de la liga.

Además, en redes sociales muchos hablan sobre el regaño que recibió este hombre tras dejar entrar ese balón al arco, ya que estaba muy pendiente, pero pese a eso fue un movimiento que ninguno se esperaba y les quitó los tres puntos que ya estaban confiados que iban a ganar.

