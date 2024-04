Figura de la Selección Colombia sufrió accidente de tránsito en Europa: ¿Qué sucedió?

Archivado en: •

La Selección Colombia ha proporcionado una mayor exposición a los grandes talentos de la nación. Cada vez son más las estrellas del combinado cafetero que logran dar el salto a otros continentes para exhibir su fútbol.

En la mayoría de los casos, el sueño del futbolista es poder llegar a Europa y destacarse en países como España, Italia o Inglaterra. Grandes ejemplos de esto durante los últimos años han sido: James Rodríguez, Luis Díaz e incluso David Ospina.

Sin embargo, otros han logrado destacar desde muy temprana edad, por lo que su ascenso ha sido bastante prematuro.

Tal ha sido el caso de Yaser Asprilla y Jhon Jáder Durán, quienes con tan solo 20 años ya han llegado a territorio europeo.

Más noticias: ¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia?

A pesar de la alegría que implica este éxito para los jóvenes y sus seguidores, las últimas horas han sido bastante turbulentas para uno de ellos.

Jhon Jáder Durán, el joven nacido en Medellín, milita en el Aston Villa de Inglaterra, y en vísperas de un partido importante sufrió un fuerte accidente de tránsito.

El accidente se presentó en horas de la mañana, cuando el futbolista paseaba en su BMW por las calles de Aston, Birmingham.

Esto generó gran preocupación para los hinchas del equipo inglés. En especial si se considera el partido que debían afrontar el 11 de abril ante el Lille de Francia, por la Conference League.

Más noticias: Las mejores reacciones que dejaron las nuevas camisetas de la Selección Colombia

A pesar de que el choque dejó bastante dañado el carro de Durán, este accidente no causó ninguna víctima ni heridos de gravedad, por lo que solo implicó una rápida participación por parte de las autoridades de tránsito del país europeo.

Duran just crashed his car 🥴 will he be available tonight?? #avfc pic.twitter.com/wG3EVEMFYz

— Maddy Jordan (@YorkshireVillan) April 11, 2024