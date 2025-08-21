Fallece Brent Hinds, fundador de Mastodon a los 51 años: ¿de qué murió?

Los fanáticos del heavy metal y de Mastodon se han llenado de luto y tristeza en las últimas horas. El fundador de esta gran banda americana, Brent Hinds falleció durante el pasado 20 de agosto, en hechos claramente inesperados.

El miembro que se había separado de la banda en el pasado mes de marzo sorprendió a todos sus fans, con este lamentable deceso a sus 51 años de edad.

Por ello, aquí les contaremos la razón de su fallecimiento, y el pronunciamiento de la banda ante la muerte de su legendario fundador.

¿De qué murió Brent Hinds, fundador de Mastodon?

Todos los fanáticos de Mastodon recuerdan la creación de esta banda a finales del siglo pasado. Esta agrupación comenzó su camino artístico en Georgia, de la mano de Brann Dailor, Troy Sanders, Bill Kelilher y Brent Hinds.

Desde entonces, el nombre de la banda ha acompañado a miles de fans por décadas, gracias a una trayectoria destacada que ha brillado de manera notable en el mundo del heavy metal.

Sin embargo, estos mismos fans se han visto marcados por la reciente pérdida de uno de sus fundadores, como lo es Brent Hinds.

Este guitarrista había revelado su salida de la banda en el primer trimestre de este año, luego de 25 años de carrera en conjunto.

En aquel momento, muchos fans se mostraron decepcionados especialmente al ver como uno de los fundadores salía de la banda. Lo que nadie esperaba es que este histórico musico fallecería pocos meses después.

Según confirmaron las autoridades, Hinds falleció el 20 de agosto, a causa de un accidente automovilístico, luego de chocar contra una motocicleta.

Este hecho, por supuesto, conmocionó a los amantes de Mastodon, y a la propia banda, la cual realizó un post para despedir a su fundador.

En dicha publicación de redes sociales, la banda aseguró que está en un profundo estado de tristeza y shock, por lo que sus miembros aun están en el proceso de superar esta pérdida.

Del mismo modo, pidieron respeto por este momento de luto, y también por la memoria de una leyenda del heavy metal, como lo es Brent Hinds.

Este post se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes dieron sus condolencias a la banda y recordaron el talento de este histórico de la música.