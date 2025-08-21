Esto es lo que gana un piloto de avión por vuelos nacionales en Colombia

En Colombia, ser piloto de avión es hoy en día una de las profesiones con más oportunidades. No solo se trata de volar y llevar pasajeros de un punto a otro, también es una carrera que ofrece distintas formas de recibir el salario, según la aerolínea donde se trabaje.

Algunas empresas pagan un sueldo mensual fijo, lo que da estabilidad sin importar cuántos vuelos haya en el mes. Otras prefieren pagar por horas de vuelo, lo que significa que el ingreso depende de la cantidad de trayectos realizados. Cada piloto puede tener un esquema diferente, y eso influye mucho en cuánto recibe al final del mes.

La demanda de pilotos ha crecido porque cada vez más personas usan el avión para viajar dentro y fuera del país. Entre enero y abril de 2025, más de 18 millones de pasajeros se movilizaron por Colombia, un 3,4 % más que el año pasado, según datos de Aerocivil. Esto se debe tanto al aumento de rutas de aerolíneas nacionales como a la llegada de compañías internacionales como JetSmart, Etihad y Emirates.

¿Cuánto gana un piloto en Colombia?

Uno de los que conoce bien cómo funciona el pago en esta profesión es el capitán Solano. Él cuenta que los ingresos cambian según el tipo de contrato, el puesto dentro de la tripulación y la aerolínea. También influye el tipo de avión que se pilotea y la frecuencia de los vuelos.

En su experiencia, el pago por horas es bueno cuando hay mucho trabajo, ya que cada vuelo suma de manera directa al salario. Por otro lado, un sueldo fijo mensual puede ser más conveniente en temporadas con menos operaciones. Esto hace que cada piloto evalúe qué le conviene más.

Según Solano, en Colombia un copiloto que cobra por horas puede recibir alrededor de 100.000 pesos por cada hora de vuelo. Un capitán puede ganar unos 300.000 pesos por hora. Si el pago es mensual fijo, en aerolíneas regionales el sueldo va de 5.000.000 a 6.500.000 pesos, mientras que en compañías nacionales o internacionales puede estar entre 9.000.000 y 10.000.000 pesos.

Más allá del dinero, el capitán asegura que lo más valioso es la experiencia de conocer nuevas ciudades, culturas y personas, además de la sensación única de estar en la cabina de un avión.