¿Menos de 100 mil? Esto costaba el primer Renault 4 que llegó a Colombia en 1970

El Renault 4 se convirtió en un vehículo emblemático que llegó a Colombia en 1970 para convertirse en un ícono de la clase media y un símbolo del desarrollo económico del país.

En una ceremonia, realizada el 15 de julio de ese año en Envigado, Antioquia, se dio inicio a la era Renault en Colombia con la presentación del primer ejemplar del modelo 4 que rodaría por las calles colombianas.

Más que un simple carro, el Renault 4 se convirtió en un símbolo de la época. Cariñosamente conocido como “el eterno amigo”, este vehículo se caracterizaba por su diseño robusto y versátil, su bajo consumo de combustible y su precio accesible, lo que lo convirtió en una opción ideal para las familias colombianas.

¿Cuánto costó el primer Renault 4 que llegó a Colombia?

La primera compra del Renault 4 en Colombia la realizó el médico traumatólogo Darío Mesa Upegui, quien pagó 73.900 pesos de la época por el vehículo, equivalentes a aproximadamente 65 millones de pesos actuales (2024).

Sin embargo, cabe destacar que este precio inicial fue considerado “caro” para la época. Por tal motivo, el gobierno colombiano revisó la tasa impositiva y redujo el precio del Renault 4 a 51.900 pesos, cifra que facilitó aún más su compra por parte del público.

A pesar del precio inicial, el éxito de este modelo vehicular en Colombia fue rotundo. En su primer año de producción, Sofasa, la planta ensambladora de vehículos, logró fabricar 882 unidades, sentando las bases para la consolidación de la marca Renault en el país.

La popularidad del 4 no solo se limitaba a las calles de la ciudad, sino que también se convirtió en un aliado para el trabajo en el campo, gracias a su capacidad de carga y su desempeño en terrenos difíciles.