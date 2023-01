Las razones por las que Dave Grohl casi es despedido de Nirvana por Kurt Cobain

Archivado en: • • •

Resulta raro pensar en la idea de que Dave Grohl no fuera el baterista de Nirvana, pues al aparecer, por un tiempo, Kurt Cobain consideró reemplazarlo. El líder de los Foo Fighters fue quien reveló que pensó que iba a ser despedido.

Muchas bandas y en general artistas han revelado lo difícil que es lidiar con la fama y eso justamente fue lo que le sucedió a Nirvana. La agrupación tuvo un éxito casi que inmediato y esto no fue bueno para ninguno de sus integrantes.

Inclusive, Dave Grohl reveló en el 2021, para una entrevista que dio a Vulture que, en sus últimos días, Kurt pensó en despedirlo, todo esto, pensando en la banda.

¿Cómo fue?

Dave Grohl dijo que todo fue mientras la banda se dirigía a Los Ángeles, ya que ahí iban a hacer los ensayos de ‘In Utero’. Cuando se dirigían allí, el baterista escuchó a Kurt Cobain y Krist Novoselic hablar sobre la posibilidad de que alguien lo reemplazara.

Según contó Dave, escuchó que Kurt aseguraba que necesitaban un baterista más “rudimentario”.

“Yo estaba sentado unas filas por delante de Kurt y Krist. Pude oír a Kurt decir: ‘Creo que necesitamos un baterista que sea más rudimentario, en la línea de Dan Peters’, que fue el tipo que casi contrataron cuando me uní a la banda”, dijo Dave a Vulture.

Recordemos que, antes de que Grohl se convirtiera en el baterista de Nirvana, Kurt y Novoselic habían elegido a Dan Peters, pero él estaba con Seattle Mudhoney. Por eso, al final eligieron a Dave.

Dave Grohl comentó que escuchar eso le molestó mucho pues, en ese momento, él pensaba que las cosas estaban bien.

“Estaba muy molesto porque pensaba que las cosas iban bien. Hablé con Krist y le dije: ‘¿Es eso realmente lo que quieren hacer? Porque si eso es lo que quieren, díganmelo y lo dejamos‘”, comentó.

Luego de eso, también aclaró que le dijo lo mismo a Kurt y él le aseguró que no era lo que querían hacer.

Dave también aseguró que en ese momento Nirvana no pasaba por una de sus mejores épocas, pues todo era inestable. Grohl aseguró que se despertaba sin tener mucha idea de lo que iba a pasar.

“El repentino ascenso a la fama de esa banda fue traumático. No puedo hablar por Kurt, y no suelo hacerlo porque él no está aquí para hablar por sí mismo. Cada uno de nosotros lo afrontó de formas diferentes, pero al final fue algo difícil de navegar”, dijo.