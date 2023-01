¡Foo Fighters está de vuelta! la banda confirma su primer concierto en 2023

Archivado en: •

El 25 de marzo de 2022 marcó un antes y un después en la historia de los Foo Fighters. En la noche de ese día se confirmó la muerte de Taylor Hawkins y la cancelación de la gira que la banda estaba realizando.

La sorpresiva muerte de Taylor Hawkins dejó a todos los fanáticos con una profunda tristeza y con la incertidumbre de qué pasaría con la banda. Sobre el regreso a la música de la agrupación liderada por Dave Grohl no se sabía mucho, hasta hace unos días.

En año nuevo, la banda compartió un comunicado en el que aseguraban que fue el año más difícil de su carrera. En este, comentaron que iban a volver a presentarse en vivo, pero no había una fecha confirmada.

Este 10 de enero, Foo Fighters confirmó que este 2023 darán su primer concierto desde que Taylor Hawkins falleció. La banda será uno de los artistas principales del festival de música Boston Calling.

Este se realizará entre el viernes 26 de mayo y el domingo 28. La agrupación se presentará el primer día y compartirán junto a Yeah Yeah Yeahs, The National, Niall Horan, Chelsea Cutler, Teddy Swims León, Talk y muchos más artistas.

Los otros artistas que lideran el cartel son The Lumineers, Alanis Morissette, Paramore y Queens of the Stone Age.

We will be headlining @bostoncalling Friday, May 26th. Presale tickets go on sale beginning Thursday, January 12th at 10am ET. Visit https://t.co/HGZqb73PPc for details.#BostonCalling pic.twitter.com/eeeH2PCIMC

— Foo Fighters (@foofighters) January 10, 2023