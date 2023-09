¿Por qué Maradona no jugó en el 5-0 de Colombia Vs. Argentina?

Colombia 5 – Argentina 0, este es el resultado que por décadas los colombianos han recordado cada vez que la Selección debe enfrentar a la Argentina, sin importar fecha o campeonato que logre reunir a la «tricolor» con la «albiceleste».

Este 5 de septiembre se cumplen 30 años de aquella histórica goleada, la misma que contó con grandes leyendas en la Selección Colombia, como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Adolfo Valencia, Leonel Álvarez y cuidando los tres palos, Óscar Córdoba.

Ahora bien, por el lado de Argentina, la nómina no se quedaba corta, ya que en aquel encuentro Diego Simeone, Sergio Goycochea, Leonardo Rodríguez Ramón Medina Bello, Gabriel Batistuta, por nombrar algunos, salieron a buscar la victoria frente a la Selección dirigida por Francisco Maturana.

Maradona minimizó a la Selección Colombia

Sin duda esta es la pregunta que las actuales generaciones se plantean cuando escuchan el relato del mítico 5-0, teniendo en cuenta el gran referente mundial y lo que significaba Diego Maradona para Argentina. De hecho, en aquel entonces, el combinado argentino sumaba un invicto de seis años jugando como local, además de llevar el invicto en las ediciones de la Copa América de 1991 y 1993, lo que la convertía automáticamente en la favorita a ganar el encuentro con la Selección Colombia.

Pero no nos desviemos, hablando de la previa del compromiso, Diego Armando Maradona lanzó algunos pronósticos que no fueron del agrado para los Colombianos en aquel 1993, y que después le jugaron en contra tras el pitazo final: “no se puede cambiar la historia, no se debe cambiar la historia: Argentina arriba, Colombia abajo”, dijo en aquel entonces Maradona en la previa del compromiso.

¿Por qué Maradona no jugó en el 5-0?

Una falta de ritmo tenía por fuera de las canchas a Diego Maradona en ese entonces tras salir del Sevilla, continuidad que le impidió jugar contra Colombia, eso sí, a los pocos días del 5-0 fue fichado Newell´s Old Boys de Rosario, lo que le permitió retomar su ritmo para el mundial de 1994, donde vencieron a Australia en el repechaje.